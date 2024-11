Unes 200 persones tallen la carretera TP-2031 per reclamar millores en el manteniment de les urbanitzacions del Catllar

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 200 persones han tallat la carretera TP-2031 al Catllar per reclamar millores en el manteniment de les urbanitzacions que formen part del municipi.

Convocats per l'Associació de Propietaris APUDEC, els manifestants han denunciat manca de serveis, així com problemes amb l'enllumenat públic o l'asfaltat dels carrers.

Per la seva part, l'alcalde Xavier Canadell ha afirmat que les urbanitzacions tenen cobertes «totes les necessitats» i en preveu la recepció d'entre cinc i sis l'any vinent. La localitat té 28 urbanitzacions, 22 sense recepcionar.

La protesta d'aquest diumenge ha consistit en un tall de via d'uns 40 minuts, però els veïns avisen que si no hi ha canvis, aquesta serà la primera de pròximes mobilitzacions.

Sota el lema 'Les urbanitzacions del Catllar diem prou', els protestants han compartit el seu malestar envers l'estat dels nuclis i han reclamat una major implicació per part de l'Ajuntament en el manteniment. Així ho ha defensat la membre de l'entitat APUDEC Anna Quílez, qui ha afirmat que el servei de transport interurbà a les urbanitzacions és «inexistent».

«No és que sigui deficitari, és que no existeix. Cada vegada que volem baixar al poble a comprar, anar a la farmàcia o a qualsevol acte cultural, hem d'agafar el nostre propi vehicle», ha assenyalat. En aquest sentit, ha demanat «diàleg amb fets» al consistori.

Una visió compartida pel president de l'entitat, Juan Herrerías, qui ha afegit altres demandes dirigides al consistori, centrades especialment en la conservació dels camins públics, com el del camí de Salort, del qual en denuncien l'estat de l'enllumenat i l'asfaltat. En aquest context, no ha tancat la porta a noves mobilitzacions en cas que no aconsegueixin una millora en els serveis de les urbanitzacions.

Actualment, el Catllar està format per un nucli i 28 urbanitzacions, de les quals només sis han estat recepcionades i la meitat estan urbanitzades. En declaracions a l'ACN, l'alcalde Xavier Canadell ha afirmat que les urbanitzacions tenen cobertes «totes les necessitats». Alhora, el batlle ha asseverat que la voluntat és que al llarg del 2025 es recepcionin entre cinc i sis urbanitzacions més, un pas necessari per complir amb la normativa urbanística existent.

En aquest sentit, també ha apel·lat a les administracions supramunicipals per tenir les eines per regularitzar les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Així, ha instat a la Generalitat a dotar pressupostàriament la llei 3/2009 per accelerar la integració definitiva d'aquestes zones al conjunt de la xarxa municipal.

Per la seva part, des d'APUDEC asseguren no defugir de la seva obligació de treballar per aconseguir el recepcionament de les urbanitzacions, si bé demanen que el consistori els garanteixi un acompanyament. «No pretenem que l'Ajuntament ens faci les feines -d'urbanització-, sabem que els propietaris hem de fer el que ens correspon. Però l'Ajuntament també ha de fer la seva part. Llavors, una de les coses que els demanem és ajuda en la tramitació de tot plegat», ha expressat Herrerías.

Dues comissions amb veïns

Ara fa un any, el consistori va impulsar dues comissions formades per representants polítics, experts, presidents de juntes d'urbanització i veïns per posar en comú necessitats de les zones i coordinar solucions en l'àmbit de la seguretat d'una banda i de l'altra, la cohesió social, urbanisme i urbanitzacions. Ara bé, des d'APUDEC han lamentat que no se'ls convidés en la segona trobada d'aquestes comissions i se'ls «expulsés unilateralment».

L'acció d'aquest diumenge al migdia ha comptat amb el suport de la Federació d'Associacions Veïnals de Tarragona (FAVT). El seu president, José Martín Carrasco, ha assenyalat que la problemàtica dels habitants del Catllar és compartida, especialment pel que fa a la gestió i recollida de la brossa en zones allunyades del centre del poble. Per tot plegat, des d'APUDEC han alertat que en cas que no obtinguin resposta a les seves demandes, organitzaran futures mobilitzacions.