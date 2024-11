El Tarragonès lidera en trucades al telèfon contra la violència masclista el 2024

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El telèfon d’atenció contra la violència masclista ha rebut més de 10.000 trucades els vuit primers mesos de l’any, unes 600 (6%) més que en el mateix període del 2023. Entre gener i agost el servei ha superat el registre anterior, i això que l’any passat va cloure com el tercer amb més telefonades de l’última dècada, superant les 14.000.

Des de 2014 el 900 900 120 atén anualment vora 12.000 trucades, el 75% de les quals són de víctimes i un 14%, de familiars o persones properes. Quant als centres del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), que ofereixen assessorament i acompanyament a víctimes i fills, l’any 2023 es va fer seguiment a 13.350 persones, 5.252 de les quals casos nous.

Enguany entre gener i agost en consten 3.211 de nous.El telèfon 900 900 120 és gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per atendre les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació de violència contra les dones. La línia posa a disposició de la persona que truca l’assessorament per part de professionals de l’assistència social, de l’advocacia i de la psicologia, i en cas que sigui necessari, el contacte amb els serveis d’emergència.

A més d’oferir informació sobre els serveis d’atenció i recuperació de les violències masclistes, el telèfon ofereix des de l’any passat atenció psicològica directa. Una psicòloga o psicòleg especialitzat en violències masclistes escolta la dona i li ofereix confort emocional. Per això les trucades han passat a tenir una durada més llarga, segons el departament d’Igualtat i Feminisme. A més, segons la situació de violència viscuda i les necessitats de la dona, es facilita un primer assessorament jurídic.

El telèfon 900 900 120 està connectat als diferents serveis de la Xarxa d'atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència masclista. En aquest sentit, una mica més de la meitat de les trucades rebudes en el que portem d’any són derivades a aquests i altres serveis d’atenció.

Per exemple, a través d’aquesta línia es poden programar visites als serveis que necessiti cada dona i si és necessari, també té capacitat per fer trucades de seguiment dels casos. El telèfon també es coordina amb els serveis d’emergència (Mossos d’Esquadra i SEM: Sistema d’Emergències Mèdiques) i amb el Servei d’Intervenció en Crisi del Departament d’Igualtat i Feminismes, que proporciona una atenció psicològica immediata en casos de d’assassinat o temptativa, així com d’agressions d’especial gravetat.

4 trucades al dia

Amb les dades més recents disponibles -fins al mes d’agost de 2024- enguany s’han atès 10.012 trucades. Això representa una mitjana una mica superior a 4 telefonades diàries realitzades a aquest número.

Aquesta xifra, provisional, fa preveure que aquest 2024 podria acabar sent també un any àlgid en nombre d’atencions. Fins a l’agost el servei n’havia fet ja gairebé tantes com en tot l’any 2019 i en sumava 600 més que l’any passat en aquest període (el 2023 va acabar sent el tercer de la dècada en nombre d’atencions fetes, 14.198).

En qualsevol cas, durant l’última dècada el 900 900 120 (juntament amb el correu electrònic 900900120@gencat.ca) ha rebut anualment una mitjana de més de 12.000 trucades de dones, familiars i persones properes a la víctima sol·licitant ajuda.

En l’última dècada últims deu anys el 76,7% de les trucades les han realitzat la pròpia víctima, però n’hi ha també gairebé un 20% que les fan familiars o persones properes a la víctima. Pel que fa a aquest 2024, de moment puja fins al 80% el percentatge de trucades fetes per la mateixa víctima i baixa fins al 14% el de telefonades fetes pel seu entorn.

La meitat conviuen amb l’agressor

D’altra banda, 8 de cada 10 trucades refereixen violències masclistes en l’àmbit de la parella, i un 8,3% en l’àmbit familiar. Gairebé la meitat d’aquests dos perfils són trucades de persones que conviuen amb el presumpte agressor. D’altra banda, hi ha un 7,15% de trucades amb casos produïts en l’àmbit sociocomunitari, i també un escàs 1,5% que reporta violències patides en l’àmbit laboral.

Les dades del departament d’Igualtat i Feminisme també confirmen que els mesos d’estiu són els que més trucades concentren, coincidint amb l’època de l’any en què augmenta el risc de patir violència masclista per l’increment de la convivència, segons la mateixa font. Amb tot, no hi ha grans pics ni davallades mensuals de trucades. El maig ha sigut el mes de l’any amb més atencions fetes, un 10% de totes les registrades fins a l’agost.

El departament ofereix dades desglossades territorialment, per comarques i àmbits territorials. En aquest sentit, les comarques amb una ràtio superior de trucades al 900 900 120 aquest 2024 són el Tarragonès, el Barcelonès i el Gironès, amb 287, 274 i 240 trucades -respectivament- per cada 100.000 dones. També despunten el Garraf (208 trucades) i el Segrià (179 trucades).

Menys noves atencions al Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE)

Un altre servei públic gratuït d’atenció a les víctimes de violències masclistes amb un gran nombre de casos atesos a l’any és el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) i la seva xarxa de centres i servei d’atenció telemàtica que ofereixen acompanyament a totes les dones joves i adultes -i els seus fills i filles- afectats per processos de violències masclistes, «per facilitar el seu procés de recuperació i reparació de les violències viscudes i del dany patit».

Segons les dades del departament, l’any 2023 es va atendre i fer seguiment de fins a 13.350 persones (un 5% més que l'any anterior), de les quals, 5.252 eren nous casos. Entre gener i agost d’aquest 2024 hi ha hagut 3.211 noves sol·licituds d’atenció, un 6% menys que l’any passat a aquestes alçades.

La majoria de persones ateses són dones adultes (83%), però també n’hi ha d’adolescents entre 16 i 18 anys (un 4% aquest 2024) i també filles i fills afectats per processos de violència masclista (un 13% dels nous casos aquest 2024, 420 atencions) .

Gairebé el 30% de les intervencions realitzades han requerit atenció psicològica a la dona, en un 19% ha intervingut una educadora social, en un 16% una psicòloga infantojuvenil i en un 10,7% un/a jurista.

Actualment hi ha 17 centres, amb presència a totes les demarcacions però sobretot a la de Barcelona. El Govern va aprovar dimarts el Pacte Català contra les Violències Masclistes, una acord amb 32 mesures concretes impulsades pel Departament d’Igualtat i Feminismes entre les quals hi ha, precisament, l’obertura de quatre nous Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), un per demarcació. Els quatre SIE se sumaran als existents i està previst que l’ampliació continuï al llarg dels anys de manera esgraonada, fins garantir l’atenció integral i l’equitat territorial.