Salou aprovarà inicialment la modificació puntual del POUM per donar un nou impuls a l'eix cívic

Al mes de desembre, l'Ajuntament de Salou posarà a aprovació inicial la modificació puntual del POUM que ha d'ordenar l'àmbit de l'antic traçat del ferrocarril com a zona urbana de Salou i establir-ne els paràmetres urbanístics. Aquesta aprovació suposa l'inici del procediment que ha de permetre donar un nou impuls al projecte de l’Eix Cívic.

L’Eix Cívic: un projecte transformador

Aquest projecte revitalitzarà l’espai que ocupava l’antiga infraestructura ferroviària al centre del municipi, convertint-lo en una gran avinguda per a les persones. La proposta aposta per la pacificació urbana i per espais més amplis destinats al gaudi ciutadà i familiar.

Habitatge assequible

Un dels pilars del projecte és la promoció d’habitatge públic, una resposta dissenyada per satisfer la creixent demanda d’habitatges assequibles a Salou. Està previst que els edificis residencials siguin de planta baixa més tres pisos, amb un gran percentatge destinat a habitatge públic.

Per garantir la qualitat de vida dels veïns, no es permetrà l’ús turístic d’aquests habitatges. Les plantes baixes es podran destinar a comerç i restauració, però quedaran excloses les activitats musicals.

Equipaments públics i serveis comunitaris

L’Eix Cívic esdevindrà el cor d’equipaments públics i serveis comunitaris de Salou. El projecte també incorpora una gran aposta per zones verdes i blaves, amb espais per al passeig, la convivència i la dinamització cultural. També s’hi implementaran sistemes de mobilitat sostenible, com el tren tramvia i el carril bici.

A més, comptarà amb un aparcament soterrani per a unes 1.000 places i un altre elevat amb serveis a la planta baixa. La vegetació i els elements aquàtics es combinaran per crear un paisatge renaturalitzat únic, amb espais acollidors que convidaran al gaudi ciutadà.

Convivència i cohesió social

L’Eix Cívic s’articula com una gran àrea per a la interacció social, amb zones de lleure infantil, espais de dinamització cultural i àmplies zones de passeig i descans per a famílies i vianants. Les barreres arquitectòniques s’eliminaran, millorant la connexió entre l’interior del municipi i el litoral mitjançant set connexions transversals que uniran les diferents àrees de la ciutat.

Plaça central de referència

Al cor del projecte, s’hi construirà una gran plaça de gairebé 2 hectàrees que actuarà com a epicentre urbà, connectant visualment i físicament tres elements patrimonials emblemàtics de Salou: la Torre Vella, l’antiga Estació del Carrilet i l’Església de Santa Maria del Mar.

Consens i diàleg polític

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha volgut agrair la col·laboració i el diàleg dels partits que formen el govern, destacant la predisposició al consens de Sumem per Salou-PSC, ERC i Sempre Salou – Ara Pacte Local. «Aquest projecte és una aposta rigorosa i responsable que prioritza els interessos dels salouencs. Estic convençut que serà una transformació clau per al futur del nostre municipi. Tots hi guanyarem», ha afirmat Granados.

A més, ha ressaltat que, per al disseny del projecte, «s'ha comptat amb l'opinió ciutadana mitjançant reunions amb els veïns i veïnes més afectats i processos de participació oberts». També ha afegit que amb l’Eix Cívic, «Salou es prepara per a un futur més adaptat als reptes climàtics i per esdevenir un espai més accessible i inclusiu, consolidant el municipi com un model de sostenibilitat i qualitat de vida».