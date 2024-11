Disminueixen els robatoris amb força als domicilis i establiments de Roda aquest any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala de reunions d’alcaldia de Roda de Berà ha acollit aquest divendres una nova sessió de la Junta Local de Seguretat. Durant la trobada s’ha fet un balanç de les accions dutes a terme en el darrer any, realitzant una comparativa de les dades recollides durant el període anterior -comprès entre el novembre de 2022 i l’octubre de 2023- i l’actual -del novembre de 2023 fins a l’octubre d’aquest any.

El total dels fets denunciats va ser de 656, un 4,4% menys que al període anterior. Tot i aquesta reducció de les denuncies, s’han resolt més casos, fins a un 44,7% del total (+7,3% respecte l’anterior període), i hi ha hagut més detencions (113), el que suposa un increment del 21,5%.

Quant a les infraccions penals, la Policia Local va recollir el 66% del total de denúncies i va realitzar el 73% de les detencions. De la resta es va encarregar el cos de Mossos d’Esquadra, a través de la nova comissaria de districte del Baix Gaià, ubicada a Torredembarra i inaugurada a l’abril d’aquest any.

Segons ha detallat el sotsinspector en cap Gómez, en el darrer any, la Policia Local ha rebut 10.838 trucades per incidents, dels quals el 32% corresponen a incidents per seguretat ciutadana com ara furts, robatoris, baralles, casos de violència de gènere o domèstica, persones que van causar inseguretat a la via pública, o danys contra la propietat privada, entre d’altres.

Respecte a les tipologies penals, els delictes contra el patrimoni continuen sent els més denunciats, un total de 432 (un 11,7% menys que al període anterior). D’aquests, els furts són els delictes més habituals (32,6%), seguit pels danys (22,5%), les estafes (19,7%) els robatoris amb força dins del domicili (6,5%), o amb força a l’interior d’un vehicle (5,3%). També s’han reduït els delictes contra les persones (un 12,6% menys).

Quant als robatoris amb força als domicilis, les denúncies s’han reduït en un 58,2%, i els robatoris amb força dins dels establiments també, en un 54,5%.

Pel contrari, els delictes contra la seguretat viària s’han incrementat en un 50,6%. Aquesta xifra és resultat del major nombre de controls que realitza la Policia Local actualment, sobretot en els diferents accessos al municipi. Es van realitzar més de 1.900 controls preventius d’alcoholèmia i drogues o per a demanar la documentació dels conductors i vehicles, entre d’altres, i 650 controls pel que fa a les diferents campanyes que es posen en marxa -algunes d’elles coordinades pel Servei Català de Trànsit-, com ara de ciclistes i conductors de VMP, de velocitat, alcohol i substàncies estupefaents, d’ús de dispositius de seguretat o de dispositius de distracció.

Pel que fa als delictes contra la seguretat viària, sorprèn que la major part d’aquests són comesos per persones que condueixen sense haver obtingut mai el permís (en un 38,8%), per conduir sense permís vigent (27,6%), ja sigui per retirada judicial o per pèrdua de punts, o sota els efectes de l’alcohol (23,3%).

Les denúncies en l’àmbit de la violència domèstica també s’han incrementat, fins a un 75%. «Analitzant les dades arribem a la conclusió que les víctimes denuncien més que ara fa uns anys, perquè confien més en el sistema o perquè denunciar ha deixat de ser un tema tabú», assegura el cap de la Policia Local, Antonio Gómez.

Les infraccions administratives, en no complir amb les ordenances municipals, van augmentar en un 48,5%, fins a un total de 300. Aquestes corresponen a abocaments il·legals a la via pública de restes vegetals, andròmines o aigües brutes, en no complir l’ordenança de convivència ciutadana i civisme, o l’ordenança de platges, entre d’altres.

Finalment, s’ha realitzat un repàs dels dispositius conjunts realitzats durant el darrer any, com ara el de la revetlla de Sant Joan, el de la Festa Major, el Pla DAGA, de control i tinença i ús d’armes blanques; el POE Habitatge, per a prevenir robatoris amb força a l’interior de domicilis; o el dispositiu FURTS, encaminat a la prevenció d’aquests delictes en diferents punts del municipi, especialment al mercat dels dijous.

En la reunió hi han participat l’alcalde Pere Virgili; acompanyat per Daniel Limones, nou director general de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya; per Antonio Gómez i Óscar Arjonilla, sotsinspector en cap i sergent, respectivament, de la Policia Local de Roda de Berà.

En representació del cos de Mossos d’Esquadra hi han participat Ramon Franquès, inspector cap de la comissaria de districte del Baix Gaià; i Francesc Bernal, sergent coordinador en cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP del Tarragonès. Pel que fa a la Guàrdia Civil, han assistit a la Junta Alfonso Casajús, teniente coronel jefe de operaciones de la Comandancia de Tarragona; Francisco José Reolid, teniente adjunto de la Compañía de Salou; i Manuel Ángel Gutiérrez, comandante de puesto accidental del Vendrell. De la Policia Nacional hi ha assistit Cándido Sánchez López, inspector jefe de la Brigada Provincial Judicial; i del cos d’Agents Rurals, Pau Melià, cap de l’Àrea Bàsica del Tarragonès, acompanyat per l’agent Carlota Gutiérrez. Finalment, en representació de l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Roda de Berà, Ricardo Sánchez i Cipriano Gutiérrez.