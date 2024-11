Una de les 100 millors discoteques del món està a la demarcació de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

L'oci nocturn és una de les activitats destacades de la costa mediterrània. Més enllà dels seus espectaculars paisatges naturals, platges de postal i aigües cristal·lines, l'estil de vida i el caràcter mediterrani sovint casen amb el model de negoci nocturn, que té un paper destacat dins del turisme local. Per això, aquesta zona sempre se sol reconèixer per gaudir d'alguns dels millors clubs nocturns i discoteques del món.

Així ho reflecteix, un any més, la prestigiosa llista 'The World’s 100 Best Clubs 2024', elaborada per la International Nightlife Association, que enguany torna a comptar amb gran presència de negocis propers a la costa mediterrània.

Entre ells, en destaca un a la nostra terra, ja que Tropical Salou torna a aparèixer, per segon any consecutiu, en aquest rànquing que inclou locals de fins a 30 països. Aquest 2024, a més, Tropical Salou escala fins al lloc 84, millorant la seva posició respecte al 90 de l’any anterior.

Imatge de l'edifici de la discoteca Tropical Salou.Tropical salou

El país amb més presència en aquesta llista és Espanya, que ha colat fins a 26 locals al rànquing. Amb especial presència de clubs de Barcelona i Eivissa, dos punts molt reconeguts per la seva vida nocturna. D’entre elles, Hï Ibiza ha revalidat per cinquè any consecutiu el títol de millor local nocturn del món, seguit d’altres icones com Ushuaïa Ibiza (3r) i DC10 (8è).

Pots consultar el rànquing complet en aquest enllaç.