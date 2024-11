L'ACA inicia els tràmits per construir una depuradora a Vespella de Gaià

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat els tràmits per a millorar el sanejament de les aigües residuals de Vespella de Gaià. Concretament, s'ha tret a licitació el contracte per executar les obres, amb un pressupost superior als 1,9 milions d'euros (IVA inclòs). Es disposa fins el 9 de desembre per a presentar ofertes.

L’adjudicatari s’encarregarà de l’execució de les obres, de la seva posada en funcionament durant el període de proves i de l’explotació de la instal·lació durant el primer any des de la recepció de les obres.

Les actuacions previstes consistiran en la construcció d'una depuradora per tractar les aigües del municipi de la Vespella de Gaià i el nucli de Sant Miquel, consistent en un tractament natural basat en filtres subsuperficials o llits de macròfits. Aquest tractament, adient per a nuclis de menys de 2.000 habitants, es basa en sistemes de depuració constituïts per llacunes o canals de poca fondària (de menys d’un metre) plantats amb vegetals propis de les zones humides i en els que els processos de descontaminació tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els microorganismes, la vegetació i, inclús, la fauna.

En concret aquesta instal·lació disposarà d’un total de 4 unitats de filtres, dos de flux horitzontal i 2 de flux vertical, dissenyats per a uns cabals previstos en 205 m3/dia a l’estiu i 125 m3/dia a l’hivern.

A més de la depuradora, es construirà un col·lector concentrador per recollir les aigües residuals dels dos nuclis a través de dos ramals i cinc sobreeixidors de pluvials que disposaran tots ells, d'una reixa de retenció de sòlids.

La planta s'ubicarà en una parcel·la del polígon industrial del municipi, amb una ubicació molt propera al barranc de Salomó, on s’aportaran les aigües una vegada tractades a la depuradora.

Actualment, hi ha un total de 13 depuradores actives al Tarragonès, garantint el sanejament de prop del 96% de la comarca.