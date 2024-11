Inicien els treballs finals del jaciment de la Cella a Salou

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Salou ja ha iniciat els treballs previs per la finalització de la museïtzació del jaciment de la Cella, segons apunten fons del consistori. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Excavaciones y Rocallas Catalunya S.L. per un valor de 178.286 euros amb IVA inclòs.

La Diputació de Tarragona subvencionarà més de la meitat d’aquest pressupost a través d’una subvenció nominativa de 100.000 euros i la resta de l’import serà assumit per l’Ajuntament. L’objectiu d’aquesta actuació és recuperar i conservar els vestigis d’aquesta antiga polis d’origen grec situada al Cap Salou. Per fer-ho, el projecte finalitzarà el pavelló ja existent i traçarà un recorregut pel jaciment per tal de donar-lo a conèixer als visitants.

El nou pavelló proporcionarà un espai còmode per al públic i una zona d’ombra per a poder desenvolupar activitats. A més, el circuit es dotarà de senyalització, enllumenat i plafons informatius que expliquin com es vivia en l’antiga vila coneguda com a Kalipolis. El contracte formalitzat aquest novembre estableix un termini d’obres de quatre mesos, de manera que l’equipament estarà enllestit el febrer del 2025.

El jaciment compta amb una extensió de 16.163 metres quadrats, els quals estan compartits entre l’Ajuntament de Salou i l’Autoritat Portuària de Tarragona. La part salouenca ja està completament excavada i consolidada, mentre que a la secció portuària es continua realitzant una campanya d’excavació, iniciada aquest estiu, amb la col·laboració de la URV.