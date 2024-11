Salou Congress 2024: els municipis turístics davant el repte del canvi climàtic

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Avui, 19 de novembre, Salou acull la 3a Convenció #SalouCongress, centrada en la transformació dels municipis turístics en oasis climàtics per afrontar els efectes del canvi climàtic. Aquesta edició es focalitza en els desafiaments que les comarques de Tarragona, i especialment els destins turístics, afronten davant les temperatures extremes, l'escassetat d'aigua, l'erosió de platges i la meteorologia adversa.

Pots seguir en viu l'evolució d'aquesta jornada en aquest directe:

Benvinguda i inici de les sessions

L'acte ha començat amb la benvinguda de l’alcalde de Salou, Pere Granados, que anirà seguida de la ponència inaugural de la meteoròloga de TV3 i Catalunya Ràdio, Gemma Puig Feliu, que analitzarà com el turisme s’adapta als reptes de la meteorologia extrema.

Els debats més rellevants del matí

Durant el matí, els panells de debat abordaran temàtiques com:

La gestió d'espais públics i la mobilitat sostenible, amb exemples de ciutats capdavanteres com Copenhaguen i Barcelona.

La gestió intel·ligent de l’aigua i l’energia, destacant el paper de la descarbonització i la sostenibilitat en infraestructures turístiques. Marc Just, Director General de Tamediaxa SA, empresa editora del Diari Més serà l'encarregat de moderar aquest debat.

La importància de la comunicació turística davant el canvi climàtic, amb experts que han remarcat la necessitat de transmetre confiança i seguretat als visitants per consolidar els municipis com a destins saludables i segurs.

Intervenció institucional i debat sobre establiments turístics

La Directora General de Turisme de Catalunya, Cristina Lagé Manich, també destacarà el paper clau de la innovació en la gestió turística sostenible. Posteriorment, un debat analitzarà com els establiments turístics poden esdevenir espais resilients, millorant tant l'experiència dels visitants com el benestar de les comunitats locals.

A la tarda, aspectes jurídics i de seguretat

Les sessions de la tarda se centraran en el marc jurídic i regulador vinculat al canvi climàtic, així com en l'estratègia de coordinació dels cossos de seguretat per garantir la protecció davant fenòmens meteorològics extrems. Experts en dret, policies i equips d'emergències compartiran experiències i protocols innovadors.

Un futur sostenible per als municipis turístics

Per últim es posarà en relleu el desenvolupament de plans estratègics per reforçar la seguretat i resiliència dels municipis turístics. La cloenda, a càrrec de Lucía López Cerdán, delegada territorial del Govern a Tarragona, tancarà un congrés que reafirma el compromís de Salou com a referent en turisme sostenible i adaptació climàtica.

Aquest esdeveniment, que compta amb la col·laboració de Diari Més, esdevé punt de trobada per als principals actors del sector turístic i ambiental, marcant un full de ruta clar cap a un futur més sostenible.

Pots consultar el programa complet d'aquesta jornada en aquest enllaç.