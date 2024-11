S'esfondra part del sostre del Casal Cultural de la Secuita

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Els danys que ha provocat el temporal DANA que va afectar el Camp de Tarragona les últimes setmanes, van provocar que cedís un cavall de fusta de la teulada del Casal Cultural de la Secuita el passat dissabte al vespre. L’esfondrament ha afectat parcialment la coberta de l’edifici, concretament les golfes, una àrea que es trobava en desús.

Un cavall de fusta en una teulada és una estructura en forma de triangle que sosté el pes de les bigues que suporten la teulada de l'edifici.

L’Ajuntament de la Secuita va actuar ràpidament, tancant l’accés a l’edifici per evitar possibles danys personals.

Reptes per a la reconstrucció i la impermeabilització

El consistori ha iniciat els tràmits per valorar les opcions de reconstrucció i reimpermeabilització de la coberta. Tanmateix, l’emplaçament de l’edifici i la complexitat de l’accés a la teulada plantegen dificultats tècniques significatives. Per això, els tècnics municipals treballen conjuntament amb una empresa especialitzada per valorar l'opció de solució més viable.