La Diputació donarà 100.000 euros per restaurar l'aqüeducte del Gaià dels Pallaresos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona aportarà una partida de 100.000 euros en els seus pressupostos per aquest proper 2025 per adequar una part de l’aqüeducte del Gaià, al terme municipal dels Pallaresos.

Aquesta és una de les qüestions que han tractat a la reunió que avui han mantingut el vice-president de l’àrea econòmica de la Diputació de Tarragona, Fran Morancho, i l’alcalde dels Pallaresos, Jordi Sans.

En aquest sentit, Fran Morancho ha destacat que «des de la Diputació volem donar el màxim suport a aquests municipis que estan mancats de recursos. En aquest cas concret, ja es va aprovar el pla de concertació gràcies al qual els Pallaresos rebrà de la Diputació un total de 894.000 euros en els propers quatre anys, dels que una part es destinarà a despesa ordinària i una altra part a inversió».

«A més, en el pressupost per aquest proper 2025 s’ha destinat una partida específica de 100.000 euros, que ens ha demanat l’alcalde, per procedir a arranjar aquesta part de l’aqüeducte del Gaià. És a dir, amb aquesta inversió concreta aconseguim, al mateix temps, protegir el patrimoni i augmentar l’atractiu turístic del municipi», ha afegit Morancho.

Per la seva banda, l’alcalde dels Pallaresos, Jordi Sans, ha explicat que «la nostra visita, com sempre, és demanar la col·laboració de la Diputació de Tarragona per un municipi com el nostre que no té indústria i que viu dels impostos que paguen els veïns i les veïnes».

«El projecte que avui portem és l’adequació d’una part de l’aqüeducte del Gaià; com deia el diputat Morancho, és important pel nostre patrimoni i ens ajuda en temes de turisme. Tot el que és conservació del patrimoni és molt costós, nosaltres sols no hi arribem. Estem segurs de què la col·laboració de la Diputació de Tarragona ens permetrà portar endavant almenys l’adequació d’una part d’aquest aqüeducte», ha afegit el batlle.

Aquesta reunió forma part d’un cicle de reunions similars amb alcaldes i alcaldesses dels municipis de la demarcació a fi i efecte d’apropar projectes, millorar resultats i ser el màxim d’eficients possibles en la satisfacció de les demandes dels ciutadans.