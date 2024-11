El Torneig de Golf Solidari de la Fundació PortAventura recapta 10.240 euros per a entitats locals

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més la Fundació PortAventura ha celebrat el seu Torneig de Golf Solidari, una de les seves cites anuals de més rellevància, que té l’objectiu de recaptar fons a favor de projectes solidaris d’entitats locals dirigits a infants i adolescents. En aquesta novena edició, han participat 120 golfistes de tots els nivells i la recaptació ha ascendit fins a 10.240 euros.

Aquesta es destinará, per una part, a Ceepsic Escola Solc i, més concretament, al Programa d’habilitats comunicatives i socials «Help-me, Ajuda’m» i al Programa «Petites mirades, grans aprenentatges» per alumnes amb TEA (Trastorn de l’espectre autista); i per l’altra part, al servei d’acompanyament socioeducatiu per Adolescents i joves en situació de risc social Projecte 12/18 de la Fundació Mossèn Frederic Bara Cortiella.

Aquest Servei té com a propòsit atendre a tots els menors d’edat en situació de risc, afavorint el seu desenvolupament personal i integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

A més, els joves d’aquestes entitats i un grup d’Obra social la Caixa han pogut gaudir d’un bateig de golf que ha consistit en una classe d’iniciació de la mà de professionals especialitzats que els han ensenyat els moviments bàsics del swing, com altres cops habituals. En definitiva, una oportunitat única de visitar un camp de golf per primer cop i apropar-se a aquest esport.

Durant l’esdeveniment esportiu, Ramon Marsal, president de la Fundació PortAventura, ha destacat que «any rere a any ens hem consolidat com una cita esportiva ineludible pels amants del golf a les nostres terres. Reunir-nos un cop més per una causa solidaria que té un impacte directe al territori ens omple d’orgull i la gran acollida ens motiva per continuar treballant a benefici dels infants i joves».

El torneig ha tingut lloc a les instal·lacions d’Infinitum Golf. Els participants han jugat en modalitat d’scramble parelles amb sortides a tir a partir de les 9:30h i han pogut gaudir del joc en un camp de 18 forats shot gun dissenyats per Greg Norman. A més, s’ha servit tant esmorzar com cocktail. La jornada s’ha clausurat amb l’entrega de premis i un sorteig amb grans premis.

Sobre la Fundació PortAventura

La Fundació PortAventura és una organització sense ànim de lucre que treballa per aconseguir la integració en la societat de col·lectius en risc d'exclusió o vulnerables, amb especial atenció a nens, nenes i joves. Des de la seva creació, el 2011, vehicula totes les accions emmarcades en l'àmbit social de l'estratègia ESG (mediambiental, social i de bon govern) de PortAventura World.

El seu projecte insígnia és PortAventura Dreams, una iniciativa pionera a Europa que ofereix estades gratuïtes d'una setmana en un village dins de resort a infants i joves amb malalties greus i a les seves famílies, com a part de la seva teràpia emocional i de recuperació.

Més de 400 famílies s'allotgen cada any al village. Així mateix, la Fundació PortAventura impulsa nombroses activitats per a la captació de fons destinats a organitzacions amb finalitats socials, dóna suport al desenvolupament d'esdeveniments i programes solidaris i de sensibilització i facilita l'accés al lleure a persones en risc d'exclusió social.