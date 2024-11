El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca clou la novena edició amb més de 2.500 assistents

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca (FICVI) ha anunciat el palmarès de la novena edició, en què La Gran Obra d'Alex Lora i Tesoro de Carmen Álvarez s'han endut el guardó nacional en ficció i animació respectivament. A la distinció s'hi afegeix la preselecció dels Goya, una fita que segons la directora artística del FICVI, Alba Bresolí, reafirma el talent emergent.

Durant nou dies de projeccions, s'han estrenat dotze films catalans, dos espanyols i altres curtmetratges que també són candidats als Òscars. «És molt bonic que el FICVI s'està posicionant i marcant una programació que reafirma la qualitat dels curtmetratges», ha apuntat a l'ACN. Segons l'organització, més de 2.500 persones han participat en aquesta edició.

El palmarès l'ha completat The Mysterious Adventures Of Claude Conseil de Marie-Lola Terver & Paul Jousselin amb el premi a millor curtmetratge internacional de ficció, There are People in the Forest de Szymon Ruczynski com a millor curtmetratge internacional d'animació, Ei Temi de Marta Aguilella Antolí, Arnau Belloc Lorite i Jesús Minchón Rodicio s'ha endut el guardó a millor curtmetratge documental i Els buits de Sofia Esteve, Isa Luengo i Marina Freixa Roca s'ha emportat el premi DO Catalonia.

El Jurat Jove, per la seva part, ha distingit L'armari vinent de Martí Madaula i el públic ha premiat Dol i fa sol de Maria Besora i Pep Garrido. Pel que fa als premis In SITU, el primer premi ha estat per a Retrat d'un vampir i el segon per a Ezequiel.

En declaracions a l'ACN, el director del millor curt internacional d'animació del novè FICVI, Szymon Ruczynski, ha destacat l'oportunitat que suposa haver presentat el film a Vila-seca. «M'ha fet constatar que la pel·lícula és universal i s'entén arreu. És un tema dur i trist, però per a mi significa molt que es pugui projectar internacionalment», ha asseverat. There are people in the forest tracta sobre la problemàtica que envolta la crisi migratòria entre Polònia i Bielorússia en una història d'animació dirigida tant al públic infantil com l'adult.

Més de 2.500 persones a la novena edició del FICVI

Els premis s'han donat a conèixer durant la gala de cloenda celebrada al celler de Vila-seca (Tarragonès) aquest dissabte a la nit. Al llarg de la novena edició, l'organització calcula que més de 2.500 persones han participat en el FICVI, ja sigui com a espectadors o bé en tallers per a professionals i per a públic cinèfil. Durant nou dies, s'han projectat més 50 curtmetratges i s'han celebrat una desena de col·loquis per convertir Vila-seca en un punt de trobada per als amants del setè art.

La directora artística del festival, Alba Bresolí, ha assenyalat que en aquesta ocasió, les projeccions han compartit un fil conductor i s'han agrupat a través de les relacions humanes que despertava cada pel·lícula amb què s'han organitzats «viatges temàtics» on s'han tractat temàtiques com el temps vital, les migracions o travessies personals. Alhora, Bresolí ha reivindicat el FICVI com un punt de trobada per al talent cinematogràfic emergent.

El festival s'acomiadarà definitivament de la novena edició aquest diumenge, en una jornada en què es podran veure els deu curtmetratges guanyadors en una sessió final que se celebrarà a les set del vespre al Celler de Vila-seca. Com en totes les projeccions anteriors, l'accés serà lliure i l'entrada gratuïta.