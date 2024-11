Salou acollirà la XIII Gala Benèfica de l'Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 23 de novembre, a les 20:00 h, el Teatre Auditori de Salou serà l'escenari de la XIII Gala Benèfica organitzada per l'Associació Oncològica Dr. Amadeu Pelegrí. Amb el títol El Renacer, aquest acte promet oferir una nit plena de música, dansa, màgia, emoció, humor i esperança.

L'actor Carlos Pantano serà l'encarregat de conduir la gala com a presentador, mentre que el periodista Ricard Checa farà de mestre de cerimònies.

Segons els organitzadors, l'objectiu de la gala és que esdevingui un punt de trobada entre l'alegria, el dolor, la reflexió i l'esperança, creant un espai de positivisme i estima per la vida.

La història de El Renacer se centra en un grup d'artistes que, en un món on les arts escèniques són perseguits, aconsegueixen mantenir viu el seu art en un teatre deshabitat, on ofereixen actuacions clandestines. Aquest espectacle representa la lluita per la supervivència de les arts i l'esperança en un futur millor, un missatge que l'associació vol transmetre a tots els assistents.

Tots els beneficis recaptats amb la venda d'entrades, a un preu de 12 euros anticipades i 15 euros el mateix dia, seran destinats íntegrament a la recerca contra el càncer. Les entrades ja es poden adquirir a través de la plataforma Entrapolis o als punts de venda habituals. També es podran adquirir el mateix dia de l'espectacle a 15 euros. També hi ha la fila 0 que es pot comprar fent una transferència al número de compte ES16 2100 7744 1913 0024 1023.

Com a punts de venda física hi ha: a Salou (Centre Òptic Salou, Tati Llenceria i Delikatessen Granados); a Reus (Signo i Centro d’estètica Ethereum); i a Cambrils a l'Estudi de dansa Giselle.

Aquesta gala anual s'ha convertit en un símbol de solidaritat a Salou, amb la participació altruista de tots els artistes i col·laboradors que, any rere any, sumen esforços per contribuir a la lluita contra el càncer. La direcció artística està a càrrec de Miki Mora i Rosa M. Saurí, acompanyats per un equip creatiu compromès amb la causa.