PortAventura Convention Centre, un dels millors espais per a esdeveniments d'Europa

PortAventura Convention Centre ha continuat posicionant-se com un dels centres de convencions més destacats d'Europa aquest 2024, recolzat per reconeixements internacionals en esdeveniments com els Global Eventex Awards o els M&IT Awards de Londres, entre d'altres. Aquests guardons destaquen el seu compromís amb l'excel·lència en la prestació de serveis per a esdeveniments, tant a nivell nacional com internacional en el sector MICE.

Des de gener, el centre ha albergat més de 200 esdeveniments, amb més de 47 mil assistents, i es preveu que aquesta xifra superi els 60 mil en finalitzar l'any, posicionant-se com a destinació ideal per a la celebració de grans esdeveniments, congressos i convencions, gràcies a la seva infraestructura d'avantguarda i el seu enfocament en la sostenibilitat i la innovació.

«Aquest any està sent excepcional per a nosaltres. Hem seguit creixent, però mantenint el compromís amb la qualitat, la innovació i la sostenibilitat. Tots aquests reconeixements són un reflex de l'esforç i dedicació del nostre equip, així com de la confiança que ens atorguen els nostres clients», ha comentat Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events. «De cara al futur seguim amb la mirada posada en nous mercats i sectors, prioritzant sempre l'experiència dels nostres clients i el nostre model de gestió responsable».

Prestigioses distincions

Aquest 2024, PortAventura Business & Events ha estat guardonat amb diversos premis internacionals que destaquen la seva excel·lència en la gestió d'esdeveniments i espais. En els Global Eventex Awards 2024, va rebre l'or en la categoria de 'Large Venue' i la plata a 'People's Choice Hotel'.

A més, ha sigut nomenat 'Millor Centre de Convencions d'Espanya 2024' en els World MICE Awards, celebrats a Ho Chi Minh i ha obtingut l'or en els M&IT Awards de Londres com a 'Best Overseas Conference Centre'. La seva capacitat per combinar instal·lacions d'última generació amb un enfocament sostenible també li ha valgut la plata en la categoria de 'Millor Espai' en els premis Eventoplus.

Destinació preferida per empreses capdavanteres

Al llarg del 2024, el PortAventura Convention Centre ha estat l'escenari d'una àmplia varietat d'esdeveniments de gran envergadura que reflecteixen la seva capacitat per acollir trobades de diferents sectors. Entre els més destacats, MSP GLOBAL va reunir més de 2.000 assistents, consolidant-se com un dels esdeveniments més concorreguts de l'any.

Per la seva banda, la companyia francesa B&B Hotels va congregar 1.300 participants en la seva convenció anual, mentre que Kubota va atreure 1.000 professionals del sector agrícola. A més d'aquests esdeveniments, altres grans companyies com BET TRAVEL, SMA Solar i Toskani Cosmetics també van escollir el Convention Centre per a les seves reunions i convencions aquest 2024, reafirmant la seva posició com un lloc de referència per a trobades empresarials.

En els últims anys, PortAventura Business & Events ha acollit esdeveniments de gran magnitud de grans companyies nacionals com Mediapro, Seat o BBVA, però especialment de grans empreses internacionals i de sectors molt diversos, com és el cas de Coca-Cola, MARS Iberia, Danone, Repsol, Telefónica, Vodafone, Nespresso, Nestlé, Levi's, o Ericsson, entre d'altres, posant de manifest la versatilitat i adaptació de tots els espais de PortAventura Convention Centre i el gran punt de referència que suposa per a la celebració de trobades empresarials a Europa.

PortAventura Business & Events es distingeix com una de les principals destinacions d'Europa, i es va situar en els primers llocs del sector MICE gràcies a la seva oferta all in one, que combina el centre de convencions amb deu hotels i més de 3.000 habitacions, restauració pròpia amb més de 200.000 serveis anuals, espectacles i l'obertura en exclusiva de PortAventura Park i Ferrari Land per a esdeveniments privats i de teambuilding. Tot això en un entorn únic sota l’assolellat clima de la Costa Daurada i a tan sols una hora de Barcelona.

A més, amb una clara aposta per la innovació, la creació de Booster Audiovisual Solutions ha permès integrar solucions audiovisuals d'avantguarda en els esdeveniments. Aquesta joint venture amb Bmotion Audiovisual compta amb un equip multidisciplinari d'experts en tecnologia, disseny de continguts i producció d'esdeveniments, la qual cosa li permet oferir experiències úniques que compleixen amb els més alts estàndards de qualitat i seguretat. La seva metodologia de disseny audiovisual i la seva àmplia gamma de serveis, que inclouen des de producció fins a escenografia sostenible, posicionen Booster Audiovisual Solutions com un soci tecnològic clau per als esdeveniments a PortAventura Convention Centre.