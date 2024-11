Tarragona posa a la venda dues finques que formaran part del nou polígon logístic de Constantí

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona ha tret a subhasta pública dues finques situades al polígon de les Gavarres dins del terme municipal de Constantí. Els terrenys, d’una superfície de prop de 37.000 metres quadrats, són de propietat del consistori tarragoní, però s’emmarquen dins del Pla Parcial Urbanístic 13 (PPU 13) de Constantí, on s’ha d’ubicar un nou polígon industrial.

L’Ajuntament tarragoní ha pres la decisió de desfer-se d’aquestes finques en no tenir interès de participar del desenvolupament urbanístic industrial que planeja Constantí en la zona. L’objectiu d’aquesta subhasta, segons detalla l’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, és que els inversors privats propietaris dels terrenys al PPU 13 es facin amb aquestes dues finques per tal d’ampliar la seva activitat. Els terrenys tenen un valor estimat d’1.115.378 euros. Sánchez detalla que aquests terrenys també podrien servir per ampliar l’àrea de serveis de les Gavarres.

D’aquesta manera, Constantí fa un pas més per l’impuls del PPU 13, el qual suposa, en paraules de l’alcalde, «un dels projectes econòmics més importants pel municipi just per sota de l’electrolitzador de Repsol».

Aquesta zona industrial limitarà per llevant amb l’antic àmbit del polígon industrial Riu Clar i pel sud amb les Gavarres, ambdós al terme municipal de Tarragona. El terreny té una mida total de 545.020 metres quadrats.

Una de les inversions més importants que ja s’han confirmat dins d’aquest polígon és el centre logístic que projecta Lidl. La firma alemanya va adquirir l’any 2022 una parcel·la de 185.000 metres quadrats per ubicar una de les principals plataformes logístiques de l’estat. De fet, l’empresa va invertir l’any passat 13 milions d’euros en un centre logístic provisional al polígon de Constantí per donar servei abans que pugui aixecar el futur equipament.

Un nou pla parcial

Òscar Sánchez no ha volgut aventurar-se a donar dates per l’inici de construcció del centre logístic o altres possibles inversions dins d’aquesta zona, tot i que inicialment estava previst que arranquessin durant aquest 2024. L’alcalde detalla que el document del PPU 13 s’haurà de refer un cop es tinguin els informes favorables que requereix el nou accés de l’AP-7 previst a l’altura del supermercat Lidl de les Gavarres.

Un cop aplicats aquests canvis, el document refós del pla parcial s’haurà d’aprovar novament i engegar de nou la maquinària administrativa. Cal destacar que el PPU 13 també preveu la construcció d’una nova rotonda i nous vials d’accés que pretenen millorar la circulació entre els tres diferents polígons que s’ubicaran en aquest espai. Tota aquesta inversió recaurà en els propietaris privats que han invertit als terrenys.