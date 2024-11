ERC presenta una modificació de la llei per revertir la rebaixa fiscal al Hard Rock

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

ERC ha registrat una proposició de llei per revertir la rebaixa fiscal al Hard Rock. Així ho ha anunciat el president del grup parlamentari dels republicans, Josep Maria Jové, que ha remarcat que el model de joc i turisme massiu són «depredadors del territori i la salut» i són «especulatius i insostenibles».

La proposta dels republicans planteja suprimir els privilegis fiscals aprovats el 2014 i que permetien que el macrocomplex pagués només un 10% d’impostos sobre els ingressos provinents del joc, i no un 55%. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat que aquest ja va ser un dels compromisos per a la seva investidura i s'hi ha refermat.

Illa ha explicat que la seva intenció era eliminar aquests beneficis fiscals a través de la llei de mesures d'acompanyament als pressupostos, però ha dit que si els republicans registren aquesta llei i va en la mateixa línia que l'acord d'investidura, el PSC «complirà amb els compromisos que va subscriure».

Els republicans plantegen modificar la llei per revertir la rebaixa fiscal feta per als promotors del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou -el Hard Rock-. El 2014 es va reformar la llei per oferir diversos beneficis fiscals a Barcelona World, més tard conegut com a Hard Rock, i ara ERC vol eliminar tots aquests articles que suposen «privilegis» per als impulsors de macroprojecte.

Concretament, ERC proposa suprimir l'article 17 de la llei, que és el que contempla la rebaixa fiscal com a tal. També planteja eliminar l'article 11, que habilitava les empreses gestores del casino a oferir crèdit als clients; el 15, que estipula una compensació per a la Generalitat per la tributació del 10%; i l'article 18, que implica una tributació específica sobre la taxa turística.

ERC té previst registrar la proposició aquest mateix dimecres i ho farà per lectura única per accelerar els tràmits parlamentaris.