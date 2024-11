Salut suspèn l’atenció programada no urgent a les cinc comarques de Tarragona afectades pel risc d’inundacions

Una infermera camina per la sala d'espera d'Infermeria Familiar i Comunitària d'un CAP.ACN

El Departament de Salut ha emès un comunicat informant de la suspensió de tota activitat programada no urgent a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Baix Ebre, Montsià i Ribera d’Ebre a partir de les 06:00 hores i fins a la mitjanit. Aquesta mesura respon a l’activació del pla INUNCAT davant les previsions meteorològiques, que indiquen una alta intensitat de pluja amb risc de superar els llindars de seguretat.

D’acord amb el Departament d’Interior i Seguretat Pública, s’ha acordat limitar la mobilitat a aquestes zones i restringir l’activitat assistencial als casos de força major o als serveis essencials, incloent-hi atenció urgent, tractaments oncològics, diàlisi i cirurgia no ajornable.

Els centres afectats inclouen hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres especialitzats de salut mental, hospitals de dia, centres de rehabilitació i altres dispositius d’atenció comunitària. Per tant, les visites, proves i intervencions programades per aquest dia s’ajornaran, i els pacients rebran informació sobre les noves dates a través dels canals habituals. L’activitat programada no presencial es mantindrà inalterada.

El Departament de Salut fa una crida a la ciutadania a limitar els desplaçaments i seguir les indicacions per garantir la seguretat en aquestes comarques afectades pel temporal.