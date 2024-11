Pere Granados: «La capitalitat de la cultura ha de servir per mostrar Salou a tot l’Estat»

Signatura oficial de l’acord de nominació de Salou com a capital de la Cultura Catalana 2025.Tjerk van der Meulen

L’Ajuntament de Salou va signar ahir el conveni que designa al municipi com a Capital de la Cultura Catalana per a l’any 2025, convertint-se així en la 22a ciutat que rep aquest títol. A través d’aquest acord, el municipi rep un extens programa d’activitats culturals que té com a objectiu difondre la cultura catalana en totes les seves formes i servir d’atracció de visitants.

Pere Granados, alcalde de Salou, va mostrar a Francesc Xavier Tudela, president de l’Associació Capital de la Cultura Catalana, el seu «absolut compromís per aquest programa». El batlle considera que aquest fet «ha de servir per projectar Salou com a referent cultural a tot l’Estat i a Europa».

De fet, l’alcalde ha avançat que durant el mes de gener els actes de la capitalitat cultural es promocionarà a Madrid a través de FITUR. Granados assegura que per aquest 2025 «implicarem a totes les associacions del municipi per tal de mostrar el ric patrimoni històric i cultural com el reflex de tot un poble».