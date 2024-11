Demanen que s’investigui la «falsificació» de les dates de 175 multes interposades per un radar a Torredembarra

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els grups l’oposició de Torredembarra, CUP, Alternativa Torredembarra, PP i VOX, demanen que s’investigui la modificació de les dates de 175 multes interposades per un radar mòbil en una de les vies d’entrada d’aquest municipi del Tarragonès durant la campanya feta al març d’aquest 2024.

Segons el regidor d’Alternativa, Carles Fluxet, l’Ajuntament ha d’esclarir si s’han falsejat les dates dels 175 expedients sancionadors per tal que BASE els pogués cobrar. «Hi ha com a mínim falsedat documental», ha apuntat. Per això, l’oposició en bloc ha exigit que es convoqui un ple extraordinari i que la creació d’una comissió d’investigació per esbrinar si es tracta d’un fet puntual o d’una «praxi habitual» dins de la Policia Local.

El regidor d’Alternativa Torredembarra ha afirmat que el cas es va destapar després que una veïna anés a la Policia Local per explicar que es trobava a fora de Catalunya quan el radar la va multar. Arran d’això, es va començar a investigar els fets.

Durant la campanya de trànsit feta durant tres dies del mes de març d’enguany, el radar mòbil van interposar unes 400 multes. D’aquestes, 175 no es van enviar a BASE – l'ens autònom de la Diputació de Tarragona que en gestiona el cobrament- dins del termini de 45 dies, segons Fluxet.

«L’Ajuntament va veure que no s’havien gestionat dins del termini i per posar-lo dins del sistema de BASE es van modificar els expedients, això és com a mínim un delicte de falsedat documental», ha assegurat. Els grups de l’oposició consideren que s’ha d’esclarir si es tracta d’un fet puntual o bé una pràctica habitual.

«En la comissió informativa d’aquest dilluns ho posem sobre la taula i ens responen que ho parlaran en junta de govern i que intentaran buscar una solució interna», ha dit Fluxet. Per aquest motiu, han demanat un ple extraordinari on tractar aquesta problemàtica i crear una comissió d’investigació. «Volem depurar responsabilitats», ha etzibat.

L’Ajuntament admet «l’errada»

Fonts del consistori consultades per l’ACN, expliquen que han detectat l’error en una «sèrie de multes per infraccions de circulació» i que l’Ajuntament ja ha informat BASE sobre aquesta «errada» perquè «paralitzi els expedients que s'estan tramitant i determini els passos administratius a seguir».

D'altra banda, les mateixes fonts, diuen, que s'instarà l'obertura d'un expedient informatiu reservat sobre aquesta qüestió. Fa més d’una dècada, el municipi va viure una situació similar amb un radar que va posar unes 4.000 multes a la mateixa via, on s’han multat els 175 vehicles.