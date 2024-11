El Nadal torna a PortAventura World amb una programació especial per a tota la família

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

PortAventura World es prepara per celebrar el Nadal del 23 de novembre al 6 de gener. La tematització i la decoració nadalenca inundarà el parc temàtic de la Costa Daurada per donar un toc alegre als dies d'hivern.

Entre els seus shows més emblemàtics hi ha el Christmas Dream, un gran espectacle musical al Gran Teatre Imperial en el qual elfs i gnoms donen la benvinguda a la fàbrica de regals del Pare Noel amb músics en directe i una infinitat d'acrobàcies que deixen amb la boca oberta a qualsevol. A més, enguany sorprèn amb un nou duo acrobàtic al·lucinant.

Altres shows que es podran veure són el Bubble Magic Christmas, al Temple Màgic, on una alquimista s'impregna d'esperit nadalenc i crea un gran espectacle de bombolles amb tan sols aigua, sabó i molta imaginació; El Nadal de Woody, a Polynesia, en què l’icònic personatge i els seus amics ballen al compàs de les millors nadales; Christmas Time, al Long Branch Saloon del Far West, on Joe, el neteja xemeneies, declara el seu amor a Catherine, amb l'ajuda d'increïbles ballarins, el Pare Noel i un elf màgic; i els més petits se sorprendran al Teatre de SésamoAventura amb Ya es Navidad en SésamoAventura, un espectacle en el qual els habitants de Sesame Street® els reben al seu poble decorat per a l'ocasió, per ballar, divertir-se i celebrar el Nadal junts amb Elmo, Coco, Epi i altres personatges.

Al final del dia, la Christmas Parade, la desfilada de carrosses, personatges i espectaculars coreografies, acomiada la jornada als carrers de Mediterrània i convida a admirar els llums en la nit del resort. Seguidament se celebra La Llegada de los Emisarios Reales al llac de Mediterrània, un espectacle pirotècnic ple de llums i color en el qual els ajudants dels Reis Mags desembarquen a PortAventura World a la recerca de les cartes de Nadal.

A més, el 5 de gener, el resort celebra la Nit de Reis amb l'excepcional Cavalcada dels Reis Mags. Ses majestats desfilen sobre les carrosses acompanyats de tot el seu seguici i regals per entregar aquella nit als nens.

Una oferta gastronòmica única

El Nadal és també sinònim de bon menjar. Per aquest motiu PortAventura World incorpora els plats que homenatgen la tradició de la regió com la sopa de galets o el tronc de Nadal, ambdós servits al restaurant Racó de Mar. A la Posada de los Gnomos, un espai que obre les seves portes exclusivament durant Nadal, destaquen els canelons de carn, tòfona i foie o el melós de vedella amb rostit nadalenc i salsa demi glacé. A més, els gnoms del Pare Noel amenitzen el dinar amb un espectacle en el qual et fan partícip de la decoració de l'arbre, així com de la carta al Pare Noel.

Altres punts de restauració del resort com The Iron Horse, La Cantina i The Old Steak House se sumen a l'oferta de plats nadalencs.

'XMAS Experience'

Durant aquestes dates i amb l'objectiu de submergir els visitants en la màgia de les festes, PortAventura World ha creat la XMAS Experience, l'experiència nadalenca més exclusiva per a grups de 4 a 8 persones que inclou un tour tematitzat pel resort, dinar a La Posada dels Gnomos, accés exclusiu al Bosque Encantado, fotos amb el Pare Noel i un record nadalenc personalitzat, entre d'altres. A més, es gaudeix de seients reservats en espectacles i còctels durant esdeveniments especials, com La Llegada de los Emisarios Reales.

Pel que fa a les estades, els qui s'allotgin als hotels temàtics dins de PortAventura World les nits del 24 i 31 de desembre tindran una estada única amb el «Paquet de Nadal» i el «Paquet de Cap d'Any» que inclouen, el primer, sopar nadalenc i entreteniment especial; i el segon, sopar bufet de gala, campanades i festa d'inici d'any al PortAventura Convention Centre.

En definitiva, PortAventura World es converteix en la destinació ideal per viure una escapada nadalenca màgica ja sigui en família, parella o amics.