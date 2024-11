La Canonja organitza una plantada popular a la Riera de la Boella

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, l’Ajuntament de la Canonja organitza la tradicional plantada popular a la Riera de la Boella, una activitat que es repeteix cada tardor amb la finalitat de restaurar el bosc de la riera mitjançant la plantació d'espècies autòctones. Aquesta acció contribueix a promoure la biodiversitat i a preservar el medi ambient local.

L’edició d’enguany tindrà lloc el proper diumenge 17 de novembre, amb inici de l’activitat a les 10 del matí des del parc dels Campsrodons. Els participants podran gaudir d'un esmorzar saludable i es demana que tothom porti el seu got reutilitzable.

Aquesta jornada no només ofereix l'oportunitat de reconnectar amb la natura i adoptar pràctiques sostenibles, sinó que també és un punt de trobada per la comunitat. És un moment ideal per compartir amb la família i els amics mentre es contribueix a la protecció de l'entorn natural, deixant un llegat ambiental positiu per a les generacions futures.