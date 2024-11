Salou inaugura la Rambla de Barenys, un nou espai verd que posa fi a les inundacions al barri de la Salut

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat de diversos regidors i autoritats, ha inaugurat aquest dissabte al matí la Rambla de Barenys, un nou vial per a vianants que ocupa l’espai urbanitzat sobre la coberta de la canalització del barranc de Barenys. Aquest tram s’estén des del passeig de Miramar fins al carrer de Carles Roig i abasta una superfície de gairebé 3.500 m².

Abans de la inauguració, l’alcalde Granados ha participat en la plantació d’un arbre al passeig 30 d’Octubre, en una iniciativa de compromís amb el medi ambient i la comunitat. Després d’aquest acte simbòlic, ha procedit a inaugurar la Rambla de Barenys, on ha tingut unes paraules de record i solidaritat per a les persones afectades per la recent DANA a València i Albacete.

Fi de les inundacions al barri de la Salut

L’obra hidràulica d’encauament del barranc de Barenys, finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) amb una inversió d’uns 15 milions d’euros i gestionada per Infraestructures de la Generalitat, posa fi a les històriques inundacions que patia el barri de la Salut a causa del desbordament de les aigües provinents de l’interior. Aquesta intervenció elimina la zona inundable amb la Q500.

Ampliació d’espai per a l’ús públic

La urbanització de la Rambla de Barenys s’ha dut a terme en col·laboració amb l’ACA, que ha transferit aquest espai a l’Ajuntament de Salou. L’Ajuntament ha fet una aportació addicional de 110.000 euros per a la instal·lació d’àrees de jardineria, mobiliari urbà i senyalització vertical a la nova rambla.

L’alcalde Pere Granados ha destacat la importància d’aquesta actuació, afirmant que «és una obra que s’alinea amb les polítiques de recuperació d’espais a favor de les persones, amb intervencions de vialitat, esponjament i renaturalització urbana, creant nous espais per a les persones, en una línia de treball que ja venim executant des de fa uns anys».

L’alcalde també ha subratllat que la Rambla de Barenys «és una aposta ferma per la cohesió social i la convivència, ja que dotem el barri d’un nou punt de trobada obert i ampli, que es convertirà en un nou punt de referència».

Un nou espai de connexió urbana

La Rambla de Barenys es converteix també en un eix de connexió i integració entre la zona de Ponent i el mar, facilitant l’accés al passeig de Miramar i a la platja, i millorant la connexió amb els carrers de València i del Sol, que la travessen.

Un nom que destaca la identitat geogràfica de la zona

Aquest nou passeig urbà ha estat anomenat «Rambla de Barenys» pel ple municipal per mantenir el topònim històric que identifica aquesta zona, i perquè la denominació de «rambla» reflecteix el curs natural d’una riera que recull les aigües pluvials.