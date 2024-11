Salou celebra el cap de setmana més terrorífic de l'any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Salou ha donat la benvinguda al Salouween, un cap de setmana que converteix la ciutat en un autèntic escenari de pel·lícula de terror, on petits i grans poden submergir-se en una atmosfera fantasmagòrica plena d'activitats i espectacles.

Aquest divendres, la festa ha arrencat amb gran expectació al Casal Xic’s, situat a la plaça del Carrilet, on els més petits de la casa han gaudit d’un espectacle d’animació ambientat en un món de bruixes, zombis, fantasmes i altres criatures que fan que el cor bategui una mica més accelerat.

Els tallers de pintures i maquillatge, un dels grans atractius de la jornada, han captivat els infants, que formaven cues impacients per decidir en quin monstre o criatura es convertirien. Alguns vestits amb disfresses originals, altres amb molta imaginació, han triat des de cares de vampirs fins a ferides simulades i detalls de bruixeria.

Cadascú explicava les raons darrere del seu maquillatge, alguns inspirats en històries de por i d’altres simplement per l’emoció de participar en aquesta festa màgica i tenebrosa. Entre aquestes parades, hi havia també punts de venda de castanyes, algunes de les quals es venien amb finalitats solidàries per ajudar les persones afectades per la recent DANA a València i Albacete.

Salouween Street

Mentrestant, el Passeig Jaume I es convertia en el centre neuràlgic de Salouween amb la inauguració de la 'Salouween Street', un recorregut terrorífic decorat amb esquelets, calaveres, carabasses gegants, aranyes i ratpenats penjats que captaven l’atenció dels que hi passejaven.

Les parades de menjar i beguda, envoltades per aquesta decoració macabra, oferien des de plats inspirats en Halloween fins a opcions tradicionals, però sempre amb un toc esgarrifós. La música, amb sons que recordaven crits, rialles inquietants i altres efectes, contribuïa a construir l’ambientació perfecta per a aquesta travessia del terror que els visitants poden gaudir fins diumenge.

Salouween Parade

La Salouween Parade ha estat un dels moments més esperats del dia. Aquesta desfilada ha portat carrosses ambientades, plenes de monstres, zombis, esquelets i altres personatges sinistres que han recorregut els carrers de Salou, captivant l’atenció de milers d’espectadors.

A cada tram de la desfilada, els crits de sorpresa i les rialles de petits i grans es barrejaven en una simfonia d’emoció i terror. Els més valents s’acostaven per fer-se fotografies amb els personatges més impactants, mentre els més petits s’amagaven tímidament darrere els seus pares, sense deixar d’observar amb curiositat la festa.

L'alcalde visita els estands

L’alcalde de Salou, Pere Granados, acompanyat per altres membres de la corporació, també ha volgut formar part d’aquesta experiència immersiva. Han visitat els estands i s’han passejat pel club Xic’s, on han pogut parlar amb els nens i nenes maquillats, descobrint per què cadascun d’ells havia triat un maquillatge en concret.