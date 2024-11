Oriol Grau i Salvador J. Rovira, guanyadors dels Premis Tarragonès 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sala Costa Daurada de Salou va ser l’escenari, aquest divendres a la nit, de la cerimònia de lliurament dels Premis Tarragonès 2024, un esdeveniment que cada any reconeix el talent i la dedicació en la promoció de la cultura i el patrimoni del Tarragonès. Aquest esdeveniment, que compta amb el suport de l’empresa Repsol, se celebra, anualment, en un municipi diferent de la comarca.

L’acte, conduït per la periodista Núria Cartañà, ha comptat amb l’actuació musical de Keep Calm Trio, de Tarragona, i va servir per retre homenatge a persones i projectes destacats en l’àmbit de la investigació, la creació artística i la difusió cultural.

En el seu discurs de benvinguda, l’alcalde de Salou, Pere Granados, va posar en valor Salou com un municipi modern amb una història mil·lenària. Granados va subratllar la importància de la Sala Costa Daurada com un espai dedicat a la promoció cultural i a la identitat local, oferint un lloc on les entitats del municipi poden dur a terme activitats de manera gratuïta.

També va destacar les instal·lacions del complex d’equipaments públics de la zona, que inclouen una escola de música amb auditori per a 350 persones, el TAS amb capacitat per a 535 persones i una nova zona d’internet, que són un reflex del compromís de Salou amb la Cultura i els serveis a la ciutadania. Finalment, Granados va agrair al Consell Comarcal del Tarragonès per haver escollit Salou com a seu d’aquesta edició dels premis i per la seva col·laboració en la promoció cultural de la comarca.

Els Premis Tarragonès 2024:

XXV Beca d’Investigació Lucius Licinius Sura: Aquest premi va ser concedit al projecte «De les dues Vila-seca a una sola Vila-seca. Evolució d’una població dual en la transició dels temps medievals als moderns» de Jordi Morelló Baget. Aquesta beca, dotada amb 2.450 euros, inclou també la publicació del treball en la col·lecció Els llibres del Consell. Javier Sancho, director de Repsol Tarragona, va ser l’encarregat de lliurar el premi.

XXIII Premi de Creació Lucius Anneus Florus: Aquest guardó va reconèixer la trajectòria de l’actor i director de teatre Oriol Grau, qui ha excel·lit com a guionista, músic, actor i director de teatre i televisió. Grau ha estat una figura destacada per la seva contribució a la cultura local, promovent projectes dramàtics de gran acceptació popular i deixant un llegat important en el territori. Salvador Ferré, president del Consell Comarcal del Tarragonès, i Lucía López, delegada del Govern de la Generalitat, van lliurar el premi.

XXIII Premi de Difusió Eutyches: El Doctor en Història Salvador J. Rovira va rebre aquest guardó en reconeixement a la seva tasca com a historiador i divulgador, especialment en els àmbits de la nobiliària, l’heràldica i la història de les comarques tarragonines, amb una atenció especial al Baix Gaià. Josepa Figueras, presidenta de la comissió de Cultura del Consell Comarcal del Tarragonès, i l’alcalde Pere Granados van fer entrega del premi.