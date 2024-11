Manters de Salou viatgen a València per col·laborar en les tasques de neteja de la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

A l'Horta Sud, durament afectada pels estralls de la DANA, una escena de solidaritat i optimisme s'ha convertit en una inspiració per a molts. A Alfafar, en un aparcament subterrani de la Guàrdia Civil inundat pels aiguats, un grup de voluntaris senegalesos, residents molts d’ells a Salou, treballen incansablement per retirar el fang i netejar les instal·lacions.

Amb càntics tradicionals de Senegal, aquests homes omplen els espais de rialles i companyonia, tot oferint el seu esforç com a mostra de suport a la comunitat.

El grup, liderat en part per Mbaye Niass, un resident de Salou que va arribar a Espanya fa 15 anys, exemplifica la importància de la solidaritat en temps de crisi.

Cantant cançons d’ànim com «anem, anem, ningú ens pot enfonsar», els senegalesos treballen colze a colze amb els agents de la Guàrdia Civil i bombers d'Alacant, superant barreres culturals i lingüístiques.

Els agents, emocionats per aquesta dedicació desinteressada, han ofert als voluntaris un àpat com a mostra d’agraïment, valorant la seva presència i el seu esperit contagiós en un moment on l’esperança esdevenia essencial.