El Festival de Curtmetratges de Vila-seca arrenca amb un homenatge a Marta Balletbò-Coll

Llums, càmera i acció! Davant d’un públic entregat, el Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca va arrencar ahir divendres, 8 de novembre, amb una nit plena de màgia i un reconeixement a la directora i actriu Marta Balletbò-Coll, que va rebre el premi honorífic a la Trajectòria Professional.

La gala inaugural, conduïda per la coneguda actriu Marina Gatell, va combinar l’humor, la il·lusió i les sorpreses, amb grans reflexions sobre el poder del cinema per transformar, interpel·lar el públic, connectar, emmirallar-se, emocionar-se, retrobar-se o compartir vivències.

En la primera escena de la vetllada, Marina Gatell va sortir a platea per parlar amb el públic que omplia les butaques del Celler de Vila-seca i va sorprendre a tothom quan va pujar a l’escenari i es va treure l’abric que tapava un vestit daurat de fada.

Després d’un divertit monòleg, la presentadora va fer aparèixer la directora artística del festival, Alba Bresolí, que va repassar tots els moments màgics que es viuran durant aquests 10 dies de projeccions, col·loquis i activitats paral·leles, i va repassar novetats d’enguany com la incorporació de la categoria de curtmetratge documental o la programació de les sessions per temàtica en comptes de gènere.

A continuació, va pujar a l’escenari la presidenta del Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, Lluïsa Clavé, per parlar del compromís de Vila-seca amb la cultura i el turisme de qualitat.

«Cada projecció, cada col·loqui, cada premi, són un reflex d’aquest esperit de Vila-seca: un municipi que estima el cinema, que valora la creativitat i que vol formar part del panorama cultural internacional», va afirmar la presidenta, que va acabar la seva intervenció amb una invitació a «gaudir de l’art en la seva essència més pura, retrobar-nos el talent emergent i donar suport a aquells qui, amb el seu treball incansable, fan possible que continuem somniant».

Tot seguit, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va cloure el bloc de parlaments citant el director francès Leos Carax i el poeta xilè Pablo Neruda, per destacar la dimensió lúdica del cinema i constatar que ser cineasta implica tenir mil joguines per poder experimentar.

En aquest sentit, Pere Segura va afirmar que «el joc, com l’art, es basa en la imaginació que s’alimenta de la creativitat, de la invenció i de la fantasia» i que cal fomentar aquests elements indispensables per ser persones independents, lliures i compromeses amb la societat. Per acabar, l’alcalde va animar a tothom a «gaudir dels jocs i les joguines, de les històries i els anhels» que ofereix el festival amb «tota la força i tot l’art del cinema».

L’actriu Marina Gatell va tornar a agafar la paraula i, mentre continuava enumerant els 15 significats de la paraula «presentar», va donar a conèixer els noms dels integrants del jurat que decidirà els curtmetratges guanyadors, i va demanar un càlid aplaudiment pels membres del comitè de programació, que han visualitzat els gairebé 1.500 films presentats per fer una acurada selecció dels 46 que van a competició.

La segona part de la gala va ser el lliurament del premi honorífic a la Trajectòria Professional a Marta Balletbò-Coll, que va estrenar la pantalla de la novena edició del FICVI amb la projecció de dos dels seus curtmetratges més destacats. El públic va poder comprovar com «Intrepidíssima» i «Arlequí Exterminador» ja contenen l’essència de la directora premiada, tractant temes com la identitat, l’homosexualitat i les relacions personals, amb un estil que combina l’humor i el realisme.

La gala va acabar amb un monòleg en clau d’humor de la mateixa Marta Balletbò-Coll i dos girs de guió que van convertir l’acte en una vetllada inoblidable. La primera sorpresa va ser que les imatges del lliurament del premi honorífic formaran part d’una pel·lícula dedicada a Balletbò-Coll, que justament es va començar a rodar ahir aprofitant la inauguració del festival de Vila-seca. El segon regal inesperat de la nit va ser l’aparició de l’actriu Txell Prat, protagonista del curtmetratge «Intrepidíssima», que es va estrenar ara fa 28 anys.

Amb aquesta gala inaugural s’inicien 10 dies farcits del millor cinema emergent nacional i internacional en format curt a l’emblemàtic celler noucentista, acompanyat de diverses activitats relacionades amb el setè art.

Seran 11 sessions oficials dedicades a diferents temàtiques, sis sessions exclusives per escoles i instituts del territori, i una selecció de retrats cinematogràfics de Vila-seca, que es complementaran amb un maridatge entre vins de la DO Tarragona i quatre curtmetratges d’animació, dos tallers oberts a tothom i l’espai de networking per a professionals, per finalitzar amb la gala de lliurament de premis i la projecció final dels films guanyadors.

Cal destacar que la programació del FICVI inclou 3 curtmetratges pre-seleccionats als Premis Goya i 5 treballs nominats als Premis Gaudí, a més de comptar amb 14 estrenes (12 de catalanes i 2 d’espanyoles) i treballs provinents de països tan diversos com Mèxic, Lituània, Colòmbia, Costa Rica o Indonèsia.

La programació

Avui dissabte, 9 de novembre, al matí Vila-seca es convertirà en un plató amb el taller IN SITU, i a la tarda i nit es projectaran les primeres tres sessions oficials que reflexionaran sobre les comunitats humanes, l’edat adulta i les absències.

Demà diumenge el dia començarà amb els tallers familiars de panoràmiques amb càmera instantània per explorar els millors racons del municipi i acabarà amb tres sessions oficials sobre les celebracions, les travessies i les formes d’estimar.

El festival també aposta per acostar el cinema a les noves generacions i per això durant els matins dels dies 12, 13 i 14 s’han programat les sessions joves pers escoles i instituts de Vila-seca i municipis propers.

El dijous 14 de novembre a primera hora de la tarda arriba l’esperat moment de veure els resultats del taller IN SITU i a continuació tornaran les sessions oficials amb curtmetratges al voltant de l’amistat i de fer-se gran.

L’endemà divendres, 15 de novembre, es projectaran les últimes tres sessions oficials, amb films on res és el que sembla, propostes que mostren diferents maneres de relacionar-se o una última selecció de curtmetratges que tracten d’assumptes d’adults.

En la recta final, el dissabte al matí s’ha programat el taller «Shorts & Wine» i a la tarda la cloenda del festival presentada per la periodista Samanta Villar. El festival acabarà diumenge amb la projecció dels curtmetratges guanyadors en les diferents categories.