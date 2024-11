Comencen les obres de construcció de la nova rotonda d’accés al Polígon de Constantí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana han començat les obres de construcció de la nova rotonda d’accés al Polígon Industrial de Constantí des de la carretera TV-7211 que uneix Constantí amb Reus. Es tracta d’un projecte llargament reivindicat per part de l’Ajuntament de Constantí i les empreses del polígon per tal de reordenar definitivament el trànsit que acumula aquesta via, especialment de vehicles pesants.

L'objecte d’aquesta obra és la conversió de l’actual accés des de la carretera TV-7211 al polígon industrial de Constantí, consistent en una intersecció en T amb carril central de gir, en una rotonda. La rotonda projectada té un radi de 24 metres, un pendent màxim del 2%, una plataforma formada per un voral exterior d’1 metre, calçada de 8 metres, un voral interior de 0,5 metres i una gorgera d’1 metre

Finançades pel Servei Territorial de Carreteres de Tarragona del Departament de Territori de la Generalitat, les obres tenen un pressupost de 401.982,44 euros i un termini d’execució aproximat d’uns 4 mesos.