La Canonja dona 10.000 euros per als afectats de la DANA a València

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de la Canonja donarà 10.000€ per als afectats per la DANA a diferents poblacions de València. Aquests diners aniran destinats al compte bancari que ha habilitat Creu Roja per donar resposta a les necessitats més immediates y, posteriorment, a contribuir a la recuperació dels milers de persones que han resultat afectades.

En aquest sentit, l’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, ha destacat que «la vida d’una persona té un valor incalculable i tota ajuda és poca» i ha afegit que «ara hem d’estar al costat de les famílies que més han patit aquests dies. Ha estat una gran desgràcia que ha afectat a moltes persones i tots els que podem ajudar ho hem de fer».

A més, des de l’Ajuntament volen fer arribar el seu suport i agraïment als professionals dels Serveis d'Emergències, Bombers, Forces i Cossos de Seguretat, Forces Armades, Protecció Civil, voluntaris i autoritats locals, així com al personal sanitari, els qui estan realitzant una labor incansable en l'assistència a les persones afectades i en les labors de rescat i coordinació en les zones més damnificades.