Bona rebuda de la primera temporada de la platja per a gossos de Torredembarra

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La platja per a gossos de Torredembarra ha conclòs la seva primera temporada d’estiu amb un balanç molt positiu, tant en termes d’ús com de resposta ciutadana. Aquesta platja de 2.000 m², situada al Barri Marítim davant de la plaça de les Remendadores, es va inaugurar el passat 9 de juliol. Es tracta d'un espai ben rebut per la comunitat i ha funcionat amb una normativa clara i eficaç per a la seguretat i el respecte de tots els usuaris.

El seu funcionament ha estat regulat pel propi Pla d’usos de temporada de platges aprovat per la Direcció general de Polítiques del litoral de la Generalitat, a l’espera de l’aprovació de l’Ordenança d’ús de la platja per a gossos que es debatrà en el ple ordinari de novembre.

Durant l’estiu, només es van registrar dues queixes: una formal i una altra a través de l’APP municipal, totes dues expressant opinions personals sobre l’ús de platges per a gossos.

La regidora de Benestar Animal, Angie Muñoz, ha explicat que «aquesta platja suposa un benefici clar per a la qualitat de vida de les nostres mascotes, oferint un espai segur on poden córrer, socialitzar i gaudir lliurement del mar en companyia de les seves famílies. Creiem fermament que una ciutat que pensa en el benestar animal millora la qualitat de vida de tota la comunitat. Per això, treballem per fomentar espais com aquest, on la convivència entre mascotes, persones i entorn es fa d’una manera respectuosa i harmoniosa».

Controls sanitaris

Durant l’estiu s’han realitzat analítiques periòdiques de l’aigua i la sorra per assegurar-ne la qualitat, tant a la platja de gossos com a les de Paella i Barri Marítim. Les anàlisis de coliformes (Escherichia coli i enterococs) han registrat valors de 0 ufc/100 ml a l’aigua i menys de 10 ufc/g a la sorra, equiparable a la de les altres platges del municipi. Així mateix, s’han realitzat dues desinfeccions preventives de la sorra després de les anàlisis d’agost i setembre.

Espai

Amb una inversió de 15.500 €, aquesta zona està equipada amb tanca perimetral, senyalització informativa, una font, i una dutxa per a gossos, seguint una normativa específica. Els gossos poden accedir-hi deslligats, excepte els considerats potencialment perillosos (GPP), que han de dur morrió i anar sempre lligats. Per accedir-hi, els propietaris han d’aportar documentació oficial de cens, xip, i vacunes al dia.

Per a la propera temporada, es preveu una reestructuració de l’espai, donat que la zona més propera al passeig ha tingut menys ús. Això podria permetre una ampliació de la zona de passeig per a vianants, mantenint l’entrada per al recinte delimitada pel passeig, com fins ara.