El Salouween i la Castanyada de Salou ja tenen noves dates

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Salou, a través de les regidories de Festes, Infància i Dinamització Econòmica de Salou, ha reprogramat els esdeveniments de la Castanyada i el Salouween per als dies 8, 9 i 10 de novembre, després d'ajornar-los com a mostra de respecte pels tres dies de dol nacional per la tràgica situació viscuda a València. Aquest cap de setmana de celebracions oferirà una varietat d’activitats per a tota la família, des de festes infantils fins a desfilades temàtiques.

Divendres, 8 de novembre

Festa Salouween Infantil (17:00 h, Plaça del Carrilet): Els més petits podran gaudir d'una tarda amb música, ball i diversió, incloent-hi una minidisco, tallers de maquillatge i altres activitats temàtiques. A les 19:30 h, tots els infants que participin en un taller de maquillatge estan convidats a unir-se a la Salouween Parade que sortirà de la Masia Tous.

Xocolatada (18:30 h, Plaça del Carrilet): S’oferirà una xocolatada fins a esgotar les existències. Salouween Parade (19:30 h, Masia Tous): Una desfilada de zombis i monstres que recorrerà els carrers de Salou, oferint una experiència plena d'esglais i diversió per a tots els assistents. Es convida tothom a disfressar-se i participar en aquesta rua per gaudir d’una nit plena d’emocions.

Dissabte, 9 de novembre

Castanyada i Festa del Panellet (10:30 h - 13:30 h, Plaça del Carrilet): Una celebració de Tots Sants per a tota la família, amb inflables, tallers de panellets i un pica-pica final. És una activitat tradicional ideal per gaudir amb els més petits.

Durant el cap de setmana

Salouween Street (Passeig Jaume I, de 12:00 a 00:00 h): Una àrea al passeig amb música, restauració, espectacles i una zona infantil, oferint entreteniment constant i un ambient festiu per als dies més terrorífics de l'any.