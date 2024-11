Quatre agents de la Policia de Roda marxaran cada setmana a Sedaví durant el novembre

Els agents marxen per ajudar durant els seus dies de descans.Cedida

Aquesta passada matinada, quatre agents de la Policia Local de Roda de Berà, amb un tot terreny i una furgoneta d’atestats, han marxat cap a Sedaví (València), un dels municipis afectats per la DANA.

Durant tot aquest mes, de dimecres a diumenge, marxaran dues patrulles per realitzar tasques de vigilància i donar suport a les forces de seguretat del territori, així com evitar els robatoris i saquejos que s’hi estan produint durant les nits.

Els agents ho fan de forma voluntària i altruista, durant els seus dies de descans setmanal, per solidaritat amb el poble valencià. L’Ajuntament de Roda de Berà els cedeix els vehicles i el consistori de Sedaví sufraga les despeses de l’estada dels agents allà.

L’alcalde Pere Virgili va parlar ahir amb l’alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes, per deixar sota les seves ordres els agents rodencs, quedant a la seva disposició per si Roda de Berà pot ajudar-los de qualsevol altra forma.

Campanya solidària

El passat 1 de novembre, l’Ajuntament, amb la Policia Local i l’associació de voluntaris de Protecció Civil, es va mobilitzar per iniciar una campanya solidària de material i aliments per enviar a València, la província més afectada per la DANA.

La recollida va començar dissabte, i ha continuat tots els dies, al local de l’associació de Protecció Civil de Roda de Berà. Fins al moment s’han recollit uns 120 metres cúbics de material, aliments, productes d’higiene personal i de neteja de la llar i roba d’abric de totes les talles, deu furgonetes plenes. Tot aquest material està arribant a València gràcies a la col·laboració de l’associació policial CCA COPLAND, els qui s’encarreguen de la logística des de Torredembarra.

Els voluntaris de Protecció Civil

En mig d’aquest allau de solidaritat, nou membres de l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Roda de Berà van marxar divendres passat a Algemesí (València). Durant el cap de setmana van estar col·laborant amb les tasques de neteja, amb altres grups d’emergències, coordinats per la Coordinadora Operativa d’AV de Protecció Civil de Catalunya.