Aprovat el projecte per a renovar la xarxa d'aigua potable al carrer Tarragona de Constantí

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Constantí va aprovar, en sessió celebrada el passat 24 d'octubre, el projecte executiu de renovació de la xarxa d'aigua potable al carrer Tarragona. Aquesta instal·lació ha patit diverses avaries al llarg del temps i des dels Serveis Tècnics s'ha considerat necessari realitzar aquesta intervenció.

L'objecte d'aquesta actuació consistirà en la renovació de la canonada d'aigua potable de polietilè existent, que ocasiona diverses molèsties als veïns, tant les produïdes per les interrupcions del subministrament d'aigua com per les reposicions de la calçada.

Els treballs consistiran en la substitució de la xarxa de canonada d'aigua potable per una xarxa de canonada de fosa de diàmetre 100 mm. A més, s’afegiran vàlvules de comporta, si s’escau. El pressupost d'aquesta obra és de 73.975,38 euros i el termini d'execució serà d'un mes des de l'adjudicació de les mateixes. Durant el transcurs de les obres es col·locarà un provisional d’obra per a mantenir el servei als abonats, retirant-se una vegada instal·lada la nova xarxa.

Projecte de renovació del paviment al carrer Centcelles i al carrer Joan Maragall

En la Junta de Govern Local del passat 24 d'octubre també es va aprovar el projecte de renovació de la pavimentació de la vorera d'un tram del carrer Centcelles (al tram entre carrer Pintor Fortuny i carrer Gaudí) i d'un tram del carrer Joan Maragall, al Grup Centcelles.

Aquesta intervenció s'emmarca dins la voluntat de l'Ajuntament de Constantí de la remodelació integral de les voreres d'aquesta zona i adaptar-les a persones amb mobilitat reduïda. Les obres tenen un pressupost total de 263.841,19 € i un termini d'execució de 4 mesos.

La superfície de l'àmbit d’actuació del projecte és de 1.428 m² i comportaran la substitució de tot el paviment i elements de vialitat dels trams de vorera dels citats carrers. S'instal·larà nova senyalització vertical i es tornarà a pintar la senyalització horitzontal necessària.

Les marquesines de l’autobús es mantindran però caldrà desmuntar-les per tal d’executar l’obra i tornar-les a instal·lar una vegada executada la vorera. Pel que als elements del mobiliari urbà i la vegetació, s’instal·laran 9 papereres noves, 7 bancs nous i els arbres es mantindran.