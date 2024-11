Torredembarra envia un comboi solidari amb 22 tones d’ajuda per als afectats per la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest matí, a les 6 h, ha sortit de Torredembarra un comboi solidari carregat amb 22 tones d’aliments i productes de primera necessitat, destinats a ajudar les persones afectades per la DANA al País Valencià. L’expedició, organitzada per l’Ajuntament de Torredembarra en col·laboració amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil, es dirigeix cap a Picassent, on els materials seran distribuïts per donar suport als damnificats.

L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha expressat la seva satisfacció per la resposta ciutadana: «És emocionant veure com el poble de Torredembarra s’ha mobilitzat tan ràpidament en un moment tan difícil. Aquesta mostra de solidaritat demostra la nostra capacitat per unir-nos i treballar junts per una bona causa».

El comboi està format per tres camions amb la càrrega aportada des de l’Ajuntament de Torredembarra, amb l’afegit d’un altre vehicle de l’Ajuntament d’Altafulla. A més, el grup compta amb dos vehicles de la Policia Local amb cinc agents i un vehicle de Protecció Civil amb quatre voluntaris que prestaran suport a la zona en les tasques de descàrrega, repartiment i coordinació d’emergències. El transport es realitza amb dos tràilers de gran capacitat (94 m³ cadascun i 14 metres de llargada) i un vehicle de 3 eixos amb caixa desplegable de 8 metres, cedits voluntàriament per la família Zambrano de Torredembarra i conduïts pels propietaris.

Aquest enviament solidari és el resultat de la campanya de recollida que es va dur a terme els dies 2 i 3 de novembre, al Casal Municipal. L’alcalde, Vale Pino, també ha volgut expressar el seu agraïment a la ciutadania, establiments i entitats col·laboradores: «Sense el suport de les entitats, associacions i negocis de Torredembarra, aquesta acció no hauria estat possible. És un orgull comptar amb aquesta xarxa de solidaritat local».

Les entitats i negocis que han col·laborat inclouen la Comunidad Islámica Pastoral del Tarragonès, Associació Santa Oliva, Associació Ardenya, Associació Cultural Andaluza de Torredembarra - Baix Gaià, Cal Jan, Granier, Bar Sabó, Restaurant La Terrassa, Tower, Ristretto, UDT Torredembarra, Bar Trenta Vuit, Càritas Torredembarra, Institut Ramon de la Torre, Nueva Trituradora, Triturados Zamju, Grup AREFA, Valldosera i Llenyes Gaià. També es destaquen les 658 donacions particulars, que han permès aconseguir els materials necessaris per a aquesta acció humanitària.