L’Ajuntament d'Altafulla estrena un nou canal de WhatsApp

L'Ajuntament d'Altafulla ha posat en marxa un nou canal de comunicació a través de WhatsApp per mantenir informada la ciutadania sobre alertes i avisos d’interès públic. Amb aquesta iniciativa, el consistori pretén oferir un servei més directe i accessible per transmetre informacions urgents, com avisos meteorològics, incidències en el trànsit, o altres situacions que requereixin una comunicació ràpida amb els veïns i les veïnes del municipi.

Aquest canal de WhatsApp és exclusivament informatiu i unidireccional, per la qual cosa no es poden enviar respostes. Per adherir-s’hi, només cal cercar el canal ‘Ajuntament d’Altafulla’ al cercador de canals de l’aplicació, o també, a través del següent ENLLAÇ.

Amb aquest nou canal, l'Ajuntament d'Altafulla reafirma el seu compromís amb la seguretat i la informació de proximitat, facilitant que les persones estiguin sempre informades de qualsevol situació que pugui afectar la seva quotidianitat.