Arriben les IV Jornades Modernistes dels Pallaresos amb més de 60 actes

Ja és tot a punt perquè el cap de setmana del 8, 9 i 10 de novembre Els Pallaresos es traslladi a l’any 1900. És el cap de setmana gran de les IV Jornades de Recreació Modernista del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900. L’edició d’enguany va dedicada a l’any 1900. El dia 8 serà el de la inauguració i el 9 i 10, el de l’ampli ventall d’activitats als carrers i als espais habilitats.

Una de les novetats d’enguany serà la 1a. Milla Modernista i la Gimcana cultural, així com la representació d’una Comunió a l’antiga, tal i com es feia en 1900. Dos nens escollits del poble faran la representació, que anirà acompanyada pels seus pares, padrins i tots els simpatitzants que els vulguin acompanyar.

El regidor de Cultura, Omar Macias, subratlla que, d’altra banda, «i com una novetat molt esperada pels veïns del poble tindrem, dissabte a la nit, un Petit Ball Modernista de Gala a càrrec de la formació musical Xarop de Canya. I també, i no em vull oblidar, de la presentació del Curt ‘Els Pallaresos 1900’, realitzat per la productora Rec63films». A més hi haurà el Got de les Jornades, amb les siluetes d’alguns dels recreadors de l’època. Costarà un euro i es vendrà als llocs de venda de begudes.

«Com ja és habitual hi haurà quatre passacarrers pel casc antic del poble, on tothom que vagui vestit d’època podrà desfilar-hi. Aquest és un dels actes més esperats pels visitants: l’any passat van reunir més de 150 recreadors. A partir d’aquí la gent podrà gaudir de tots els actes que ha programat l’Ajuntament. Un programa que novament creix en quantitat d’actes i en qualitat», assegura Macias.

Més de 60 actes configuren aquest atapeït programa, entre activitats lúdiques i d’altres culturals. Per als més petits hi ha preparats quasi un centenar de jocs tradicionals de fusta que estaran repartits pels dos carrers principals del poble, els carrers Alt i Nou. Disset tallers didàctics, alguns pels petits i altres pels més grans -repartits entre tallers de divulgació històrica i d’altres de degustació.

Altrament, s’organitzaran dues desfilades de moda, tres representacions teatrals, diferents espectacles de carrer, un espectacle de danses tradicionals, cantades populars pels carrers del poble, exhibicions i tallers de balls de saló i de sardanes. Són algunes de les altres activitats programades.

Macias aconsella «la visita guiada pel casc antic del poble, així com les visites als edificis on hi ha l’empremta del genial arquitecte Jujol, ja que enguany celebrem el 75 aniversari de la seva mort. Les cases modernistes de Ca Bofarull, Ca l’Andreu i l’exterior de Casa Soler, les Antigues Escoles i la seva sala noble, actualment Centre Jujol i centre d’exposicions, així com l’església parroquial, són, per a mi, de visita obligada».

«Tanmateix s’hi instal·laran una cinquantena de parades distribuïdes amb els tres grans mercats modernistes, el d’Entitats Modernistes, el d’Antiquaris i el d’Artesania, que complementaran tot aquest entramat al servei del visitant, perquè sigui fàcil transportar-lo al 1900. I tampoc cal oblidar els més de deu espais de restauració perquè ningú se’n vagi abans d’hora», afegeix.

Per acabar la festa, comenta Omar Macias, «el diumenge tirarem un petit castell de focs davant de Casa Bofarull, on ens acomiadarem fins el proper any, quan celebrarem el 5è aniversari dels Pallaresos 1900».