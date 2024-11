Tots convidats a la Primera comunió de l’Eugènia i el Josep

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

El Josep Mañé Armengol i l’Eugènia Farré Bofarull van néixer als Pallaresos l’any 1891. Cap al 1900, tots dos nens devien fer la Primera Comunió a l’església parroquial del poble. No se sap del cert, perquè en aquella època només quedaven registrats els batejos, els casaments i les defuncions, però els responsables de les Jornades Modernistes Els Pallaresos 1900 ho donen per bo, perquè el més habitual ara fa un segle era que la canalla combregués per primera vegada arribats als vuit o nou anys.

Ara, el Josep i l’Eugènia tornaran a ser protagonistes de la mà de dos pallaresencs de nova fornada: el Marc Segú Manent i la Yulia Romero Leiva, que seran els actors principals de la recreació de la Primera Comunió del 1900 que es farà el cap de setmana que ve, en el marc de la festa. En la cerimònia els acompanyaran pares, padrins, amics i familiars, tots vestits d’època.

El Marc i la Yulia també recrearan la vestimenta del 1900: ella, amb vestit llarg, tocat i vel i, a les mans, el llibre d’oracions i el rosari. Ell, amb un trajo fosc (el vestit fosc de fer la Comunió era el primer que tenien els nens) i un ciri a la mà. Tots dos, a més, lluiran el color blanc com a símbol de puresa: ella al vestit, ell amb una llaçada al braç esquerre.

«De vegades, les nenes també portaven un almoiner. Un cop feta la Comunió, anaven per les cases i, si els veïns els donaven alguna moneda, la desaven guardadeta allà», explica el Francesc Fernández. Ell és qui assumirà el paper del mossèn que oficiarà la cerimònia, assistit per dos escolanets de l’època (paper que assumeixen els nens Lluc i Elian).

El Francesc, que en passades edicions ja havia oficiat un bateig i un casament, detalla que, en aquest cas, l’esquema de la cerimònia és bastant igual al que coneixem avui dia, però amb un canvi notable: «Fins al Concili Vaticà Segon, que és del 1960, el capellà oficiava la missa en llatí i d’esquena als fidels. Després, va passar a posar-se de cara i a començar a usar la llengua vernacla del lloc: català o castellà».

En la recreació dels Pallaresos, el Francesc farà una combinació de totes dues coses, dirigint la cerimònia de cara als assistents, i fent la major part de la missa en català, però amb algunes pregàries i cançons en llatí «perquè al poble hi ha gent gran que encara recorda haver-los fet així».

La Primera Comunió del Josep i l’Eugènia durarà una mitja hora i és oberta a tothom. «En acabar, entregarem als nens un recordatori amb una estampa de l’època i sortirem a la porta de l’Església a fer la foto amb tota la família. Després, els nens llençaran confits».

La recreació es farà dues vegades. La primera, dissabte 9 de novembre a les 12 del migdia, a l’Església de Sant Salvador. La segona l’endemà diumenge, al mateix lloc, a les 11.30 h.