L’últim ball de l’escola Arquitecte Jujol

L’escola Arquitecte Jujol dels Pallaresos no obrirà les portes el curs vinent si ens atenim a les paraules que van traslladar els Serveis Territorials d’Educació a les famílies del centre. La baixa natalitat que arrossega el municipi va obligar a tancar la línia d'I3 l’any 2022, concentrant a l’alumnat dels Pallaresos a l’altra escola infantil del municipi, l’escola Sant Sebastià.

Dos anys després d’aquella decisió i sense nous nens i nenes que entrin a l’escola, aquest curs només es manté la línia d'I5, augurant una desaparició del centre quan aquests 129 alumnes restants passin a primària.

El tancament de la línia va ser criticat per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del centre, qui des de llavors ha lluitat, sense molt èxit, per aconseguir una alternativa al tancament definitiu. Segons detallen els responsables de l’AFA, l’últim responsable dels Serveis Territorials no els hi va donar una resposta definitiva.

Després del canvi del Govern, l’associació de famílies no ha pogut encara establir contacte amb el nou responsable. Des de l’AFA lamenten aquesta mancança d’opcions i «no poder decidir el projecte educatiu que volen pels seus fills i filles».

No obstant això, les famílies han decidit no vestir el dol durant l’últim curs. Per aquest motiu, la comunitat escolar ha impulsat una segona edició de La Fireta, una iniciativa sorgida l’any passat amb l’objectiu de recollir diners per a la Marató de TV3.

L’acte tindrà lloc el 13 de setembre amb la voluntat de «seguir impulsant la tecnologia, l’art, la llengua i les matemàtiques entre els infants» tot i les incerteses de futur.

El projecte va ser premiat pels mSchools Awards de 2024, qui va destacar la implicació de la comunitat educativa amb un empoderament del rol de l’alumnat, qui és creador i executor del mercat i dels productes que es venen a través de màquines de tall làser i impressores 3D.

És per això que la comunitat educativa vol aquest any demostrar que «som petits, però capaços de generar projectes i il·lusions de grans dimensions». Des de l’AFA expliquen que el certamen servirà també per «donar a conèixer la situació de l’escola i reivindicar la continuïtat del projecte educatiu». Tot i que famílies no es mostren molt esperançats de poder salvar aquesta escola, desitgen que aquesta segona Fireta no sigui «l’últim respir».