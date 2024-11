Els bombers rescaten 4 persones aïllades per l'aigua al Catllar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els bombers han hagut de rescatar quatre persones que havien quedat aïllades per l'aigua al Catllar. Durant la nit han efectuat nombroses sortides a causa de les inundacions que s'han produït al poble. Les quatre persones rescatades es troben bé i han estat reubicades en cases de familiars.

Segons informen els bombers, la majoria de les actuacions que han realitzat es deuen a inundacions, així com caigudes de murs perimetrals. En aquest cas en concret, han ajudat a un home que tenia part de la casa inundada i que han pogut evacuar del seu habitatge, així com tres persones més que havien quedat aïllades per culpa de l'aigua.

Altres actuacions destacades han estat a causa d'una esllavissada a la C-14 a Picamoixons i una inundació a La Móra, a Tarragona.