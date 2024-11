Carrers impracticables i cotxes retirats amb la grua municipal: els efectes de la DANA a Altafulla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del fort episodi de DANA que ha afectat el municipi aquest diumenge i especialment la matinada d'avui dilluns 4 de novembre, Altafulla ha finalitzat la vigència de les restriccions de mobilitat a partir de les 14 hores d’avui, segons la resolució ISP/3888/2024.

Des de diumenge a la tarda, es va establir un dispositiu preventiu per reduir els riscos associats a la tempesta, que es va intensificar la matinada de dilluns. La Policia Local d'Altafulla, amb el suport de Protecció Civil, va reforçar els patrullatges en zones de risc com Baix a Mar, informant amb megafonia els veïns propietaris de vehicles perquè els retiressin dels carrers susceptibles d’inundació. Això va permetre assegurar que, a darrera hora de la tarda, no quedés cap vehicle en situació de perill.

Els vehicles no localitzats pels seus propietaris van ser retirats amb la grua municipal i traslladats a zones segures. Segons Jordi Gil, cap de la Policia Local, “les accions de prevenció van ser clau per evitar danys personals, i fins i tot es va contactar directament amb veïns en situacions de vulnerabilitat, recomanant-los passar la nit a les plantes superiors dels seus domicilis”.

La tempesta ha causat inundacions puntuals en els carrers habitualment afectats, com Via Augusta, Jaume I i Via Hèrculea, que van quedar impracticables durant l’episodi. Per garantir la seguretat, es va tancar l'accés a la rotonda del Puntet, i es va tallar la variant i l’autopista, fet que va provocar un augment del trànsit pel centre del municipi.

A més de les accions de seguretat, la Brigada Municipal i el personal d’Aigües d’Altafulla han dut a terme des de primera hora d’avui una intensa operació de neteja de la via pública per retirar fang, residus i branques acumulades. Aquesta tasca ha estat especialment necessària als punts inundats per restablir la mobilitat i garantir la seguretat dels vianants i conductors.

Quant a la platja, l'afectació ha estat menor del previst gràcies a la falta de temporal de mar, que ha permès evitar pèrdues significatives de sorra. La Policia Local informa que l’única afectació ha estat l’arribada d’aigua procedent del canal i del passeig marítim, que no ha causat danys estructurals.

Quant als serveis públics i l’activitat esportiva que tenen lloc en instal·lacions municipals es reprendran amb absoluta normalitat, a excepció d’aquelles que es desenvolupen en els centres escolars i que ja s’havien suspès inicialment per aquesta tarda arran de les restriccions establertes pel Departament d’Educació.