Salou cancel·la tots els actes del Salouween per solidaritat amb els afectats per la DANA

L’Ajuntament de Salou ha decidit suspendre la celebració de tots els actes relacionats amb Salouween i la castanyada previstos per aquest dijous, dia 31 d’octubre, i els propers dies 1, 2 i 3 de novembre, en solidaritat amb les víctimes del temporal DANA.

Per aquesta tarda hi havia prevista una festa infantil a la plaça del Carrilet i la Salouween Parade, on ‘monstres i zombis’ havien de recórrer els carrers de Salou des de la Masia Tous.

De l’1 al 3 de novembre hi havia previst el Salouween Street Festival al passeig Jaume I amb parades de gastronomia, animació i música en directe.