Nedschroef inaugura una nova planta a Constantí i crea més de 30 llocs de treball

La companyia holandesa de fabricació de components, principalment cargols, per a l’automoció Nedschroef celebrava ahir la inauguració oficial de la seva nova planta ubicada al Polígon Constantí. La seva arribada suposa la creació d’una trentena de nous llocs de treball en una primera fase, si bé l’empresa no descarta ampliar la seva base al Camp de Tarragona en un futur.

«Hem escollit Tarragona perquè ens ofereix competitivitat, infraestructures i el sol necessari per a produir energia solar i poder així autoabastir-nos». Aquests han estat els tres motius que han fet que la companyia hagi apostat per Tarragona, segons explicava el seu director general, Robbert van Bilsen. El CEO global de la companyia, Paul Raedts, ressaltava, la proximitat de mà d’obra qualificada com un altre dels incentius que els ha fet apostar per Constantí.

Projecte estratègic

«Aquest és un dels projectes estratègics per a la nostra empresa, tant a nivell europeu com global. Tenim altes expectatives», assegurava Zhuang Hua, el president de PMC- Shanghai Prime Machinery, el hòlding xinès propietari de Nedschroef des de 2014. «Ja s’ha fet un gran treball a la planta i esperem que estigui en ple rendiment ben aviat».

Atraure inversió

La inauguració va comptar amb la participació de diverses autoritats catalanes i locals. El director general d’Indústria de la Generalitat, Oriol Alcoba, recordava que Catalunya lidera la producció de vehicles a l’Estat i que Espanya és el segon productor europeu i vuitè mundial, motiu pel qual empreses vinculades al sector de l’automoció, com Nedschroef, estan trobant un ecosistema propici per a fer-hi una aposta a llarg termini.

Així mateix, Alcoba posava èmfasi en els vincles comercials que uneixen Catalunya i la Xina. «Des del Govern hem ajudat firmes catalanes a obrir-se mercat a la Xina i ara estem atraient empreses xineses, a Catalunya, on troben un entorn competitiu per als seus plans de creixement».

Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Constantí, Dolors Fortuny, posava l’accent en la magnitud del polígon actual, que acull a més de 300 empreses i genera 4.000 llocs de treball, i en les previsions de futur. «Estan previstes inversions per valor de 885 milions d’euros, que suposaran la creació de més de 3.000 llocs nous de feina», detallava Fortuny. «El nostre ajuntament està fermament compromès amb el creixement empresarial i sempre donarem suport a l’arribada de noves companyies i a l’ampliació de les existents», manifestava la primera tinent d’alcalde. I concloïa: «L’aposta de grups com Nedschroef és una mostra de confiança del potencial del nostre municipi».