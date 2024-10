Eduard de las Heras s’erigeix guanyador del 46è premi Dow i nou treballador de la companyia

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir, el complex industrial de Dow a Tarragona va celebrar la 46a edició del Premi Dow, una cita anual on la companyia premia els projectes i els perfils del talent emergent i els incorpora a la seva plantilla.

Aquest 2024, el guardó ha estat atorgat a Eduard de las Heras, graduat en enginyeria química per la Universitat Rovira i Virgili. De las Heras va creuar-se amb Dow a través d’un projecte final de màster al Centre d’Innovació Pack Studios de l’empresa a Tarragona. Després d’això, el jove enginyer va realitzar pràctiques curriculars amb la companyia a les plantes de Terneuzen, als Països Baixos i Böhlen, a Alemanya. En el seu discurs, de las Heras, va reconèixer el treball de la URV i Dow per «poder obrir els ulls davant el potencial de l’enginyeria per generar un gran impacte».

De las Heras va voler també dedicar el premi a la seva família, a qui va donar les gràcies per «estar al meu costat durant tot aquest temps».

El graduat espera poder «formar part de projectes transformadors amb un impacte positiu» a través del seu nou càrrec com a enginyer de millores a la Unitat d’Hidrocarburs de Dow Tarragona.

La transformació industrial va ser una de les constants durant tota la gala. Ja des de la seva presentació, Ignasi Cañagueral, director del complex industrial de Dow Tarragona, qui va traslladar als actuals estudiants la responsabilitat d’«aconseguir arribar a la descarbonització i mantenir la producció dins de Tarragona».

Cañagueral assegura que «aquest no és només un premi al talent, sinó a una persona que volem que formi part de la companyia».

El director va voler assenyalar «com s’ha transformat el Camp de Tarragona en aquests 46 anys», tot remarcant que «la filosofia dels premis s’ha mantingut i aquesta és reconèixer a aquells que ens han de resoldre els problemes».

En paraules similars es va dirigir el director general de Dow per a Espanya i Portugal, Antonio Logroño, qui va destacar que «necessitem el talent jove més que mai, ja que seran els que aconseguiran la neutralitat del carboni».

Finalment, Josep Pallarès, rector de la URV, va recordar que «l’objectiu de la universitat és dotar al territori de talent i tecnologia», assegurant que «aquesta combinació és la que aconseguirà col·locar a Catalunya entre les 50 regions més innovadores del món». Pallarès va llençar un repte als estudiants presents: «heu de salvar el món», afirmant que «compteu amb tot el suport del sector industrial i de la universitat per fer-ho possible».

A més del guanyador, el jurat format per representants de Dow Chemical Iberia, la URV i l’Escola Técnica superior d’Enginyeria Química, també va reconèixer a tres finalistes, Marc Arenas, Ayoub El Ouahi i Erik Escudero.

Eduard de las Heras va voler reconèixer també el talent dels seus companys, afirmant que «el premi és també vostre, perquè heu demostrat talent i dedicació», assenyalant que aquests dos elements són els que «permeten mostrar el potencial dels joves».