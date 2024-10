PortAventura World acull més de 2.800 joves a les trobades EcoEduca School Days i Ferrari Campus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant quatre dies, PortAventura World va ser l'escenari d'EcoEduca School Days i Ferrari Campus, dos esdeveniments educatius de gran envergadura que es van dur a terme del 16 al 19 d'octubre, reunint més de 2.800 joves en un entorn enfocat en la sostenibilitat i la consciència ambiental, i va comptar amb la participació de prop de 100 empleats de 8 empreses diferents.

D'una banda, la segona edició dels EcoEduca School Days, celebrats els dies 16 i 17 d'octubre a PortAventura Park, van ser rebuts amb gran entusiasme pel públic jove, amb la participació de més de 2.500 alumnes provinents de diferents centres educatius de tot el territori.

De la mà de Talent Factory i sota el lema Junts per un món més verd i sostenible, l'esdeveniment es va centrar a impulsar la creativitat i el treball en equip, a través d'activitats que desafiaven els joves a crear solucions sostenibles, fomentant l'aprenentatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la responsabilitat social empresarial.

La principal iniciativa, Talent Junior, dirigida als alumnes majors de 13 anys, va consistir en un Hackaton en el qual els participants havien d'abordar reptes sostenibles per resoldre desafiaments plantejats per PortAventura World i altres companyies com Danone, Snack'in i Soy Frigo. Després de l'acte d'obertura al Gran Teatre Imperial, els prop de 200 grups van poder gaudir de PortAventura Park mentre tractaven de plantejar les seves propostes.

Durant la jornada, a la Plaça Imperial de la Xina, també es van realitzar tallers de 8 grans empreses: Snack'in, Staedtler, e-Tech Racing, Universitat Rovira i Virgili Racing, Talent Factory, Danone, Soy Frigo, Adeac i PortAventura World van oferir, a través dels seus estands físics, demostracions i activitats centrades en la sostenibilitat, la tecnologia i la innovació.

A més, enguany es va introduir per primera vegada Talent Kids, per als alumnes menors de 13 anys, una versió especial del programa que va oferir una gimcana repleta de tallers sostenibles que tenien com a objectiu l'aprenentatge de conceptes com els ODS, la responsabilitat social corporativa (RSC) i el treball en equip, d'una manera interactiva i divertida i amb l'objectiu d'aprendre jugant.

D'altra banda, Ferrari Campus, va atraure prop de 300 a estudiants d'institut i formació professional interessats en màrqueting i la distinció de marques. L'esdeveniment, que es va celebrar durant els dies 17, 18 i 19 d'octubre a Ferrari Land, va oferir una experiència educativa única.

Organitzat en col·laboració amb els experts de Ferrari Academy, arribats de Maranello, va traslladar per primera vegada fora d'Itàlia els tallers Team Formula i Team Marketing, d'uns 75 minuts cadascun. El primer, realitzat a l'espai Pit Stop, va posar el focus en la importància del treball en equip, la comunicació eficaç i l'organització interna, utilitzant com a referència l'estructura de Ferrari a la Fórmula 1.

Per la seva banda, a Team Marketing, que va tenir lloc al restaurant Pit Lane, els assistents van poder conèixer en profunditat l'estratègia comercial i de màrqueting que ha posicionat Ferrari com un símbol global d'excel·lència, abordant temes com la creació de marca, la innovació i el posicionament en mercats internacionals, així com conèixer totes les fàbriques de Ferrari repartides pel món.

Amb la participació d'institucions educatives de diferents regions, PortAventura World continua reforçant el seu compromís com una destinació líder en educació, proporcionant a les escoles una experiència que transcendeix l'entreteniment. En aquest sentit, el resort integra aprenentatge, diversió i responsabilitat social, creant un entorn únic on els estudiants no només es diverteixen, sinó que també adquireixen coneixements i consciència sobre els reptes del futur.