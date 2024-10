La Canonja ha acollit la primera ponència de Mirades Metropolitanes dedicada a la perspectiva de gènere

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

Construir una àrea metropolitana és un projecte ambiciós, transformador i que requereix la participació i de la veu de tothom. Aquesta és una de les premisses sobre la que s’ha plantejat la primera xerrada del cicle Mirades Metropolitanes, una iniciativa de la Diputació de Tarragona per abordar,

des de diferents perspectives, la futura Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona.

Ahir, l’espai Època de la Canonja va acollir la primera d’aquestes trobades, dedicada a la perspectiva de gènere. Tot i que aquest pugui semblar un concepte menor, només un 20% de les persones que van formar part del primer procés participatiu sobre aquest projecte van ser dones. Així ho va posar de manifest Coia Poblet, cap de projectes a Gabinet CERES, qui defensa que «s’ha de dissenyar la participació i els debats per tal que impliquin a les dones». Per fer possible un autèntic projecte compartit, Poblet destaca la importància d'iniciatives com marxes exploratòries, mapes percentils o diagnosis de la vida quotidiana que expliquin com es mouen i com se senten les dones als espais urbans.

Sobre aspectes pràctics va parlar també Sílvia Casorran, treballadora de l’àrea de mobilitat de l’AMB. Casorran manifesta que «les ciutats han estat majorment dissenyades per homes, qui són els principals usuaris de cotxe i els que menys fan servir el transport públic». Segons les dades mostrades per la ponent, el 54% de les dones es mou de manera sostenible i només un 34% dels homes ho fa.

Per aquest motiu, Casorran considera que «repensar els models d’urbanisme des d’una perspectiva femenina és posar a les persones al centre de la ciutat». Com a exemple, la ponent va explicar que «la transformació de la ciutat de Barcelona cap a un espai més pensat pels via- nants va estar liderada per un equip de dones». Els espais de joc i els horts urbans són alguns dels elements que poden ajudar a transformar les ciutats. Segons va explicar la ponent, la inversió per canviar, per exemple, les zones properes a les escoles, «té un cost de 50 euros per metre quadrat».

L’àrea metropolitana és un projecte ambiciós, per això necessitarà comptar amb totes per ser realitat.