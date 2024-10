Aproven la redacció del projecte per a l’ample europeu al tram Sant Vicenç de Calders – Torreblanca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats ha aprovat la redacció del projecte per implementar l’ample europeu ferroviari al tram entre Sant Vicenç de Calders fins a la terminal de Torreblanca, dins del corredor mediterrani.

La proposta insta el Ministeri de Transports i l’empresa pública que gestiona les infraestructures del tren, Adif, a col·laborar amb la Generalitat per impulsar aquesta via de connexió transfronterera, així com per millorar la connectivitat de mercaderies i passatgers a les Terres de Lleida. La iniciativa, impulsada per Junts, ha comptat amb 33 vots favorables de PSOE, PP, Sumar, Junts i ERC i 3 vots en contra de Vox a la Comissió de Transport i Mobilitat Sostenible.

El diputat de Junts Isidre Gavin ha considerat «essencial» el projecte per «modernitzar la infraestructura ferroviària» de Catalunya i per garantir que les mercaderies catalanes «circulin de manera competitiva» en l’àmbit europeu.

Segons detalla Junts en una nota de premsa, el projecte preveu incrementar la capacitat necessària per satisfer l’augment de serveis, tant de mercaderies com de passatgers, amb una millora de la connectivitat de les línies de Rodalies R13 i R14.

Aquesta millora en les infraestructures ferroviàries, subratllen els juntaires, permetrà un accés «més eficient» de les mercaderies al corredor mediterrani per impulsar el creixement econòmic i la competitivitat de les Terres de Lleida i la resta de Catalunya dins del mercat europeu.