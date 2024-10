Els Pallaresos ret homenatge a Jujol en el 75è aniversari de la seva mort

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Entitats i institucions van retre homenatge la tarda de dissabte al cementiri dels Pallaresos a l’arquitecte Josep Maria Jujol en el 75è aniversari de la seva mort.

Organitzat per l’Ajuntament dels Pallaresos, l’acte va estar envoltat de solemnitat per quant el consistori va voler donar-li transcendència. També fou un moment per reivindicar el seu llegat.

L’acte central fou l’ofrena floral que una quinzena d’entitats i institucions van fer a peus del panteó, a més d’un seguit de parlaments de les autoritats. Un grup de recreadors modernistes dels Pallaresos es van sumar a l’homenatge a 15 dies de l’inici de les Jornades Modernistes del Camp de Tarragona Els Pallaresos 1900. També fou destacada la presència d’Ajuntament Jujolians.

L'alcalde dels Pallaresos, Jordi Sans, subratllà que la commemoració del 75è aniversari de la mort de l'arquitecte Jujol «és una oportunitat per recordar la seva contribució significativa a l'arquitectura i al patrimoni cultural català».

L'alcalde destacà especialment que «des dels Pallaresos organitzem exposicions, conferències, visites guiades i jornades modernistes, però ara més que mai, és necessària una implicació decidida i ferma dels municipis jujolians i de les administracions públiques, per donar la gran empenta final que necessita el moviment jujolià i així aprofundir en la seva biografia i la seva influència en l'arquitectura contemporània».

Una empenta «per instaurar i posar en el lloc que es mereix el genial arquitecte Josep Maria Jujol, a més de fer valer el nostre territori com a referència i marca pròpia de l'art jujolià».

Al seu torn, el coordinador de les Jornades Modernistes, Elies Torres, es dirigí a Jujol Júnior assenyalant: «Ja saps, Josep Maria, que la gent dels Pallaresos sempre t'estarem agraïts per haver decidit venir a viure aquí, tu i les teves germanes Teresa i Thecla, i portar el vostre pare a descansar en aquesta terra on tant hi va treballar». També es dirigí a l’arquitecte, a qui agraí els «regals en forma d'objectes i d'edificis singulars que embadaleixen amb la seva contemplació els nostres cors i les nostres ànimes».

Tot i que la pluja amenaçava de desfer l’acte, aquest es va poder desenvolupar i fou preparat amb tot mena de detalls i minuciosament executat com una gran representació escènica. Posteriorment, van intervenir Víctor Pujol, en representació de la demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya; Salvador Ferré, president del Consell Comarcal del Tarragonès; Joaquim Borràs, director general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, i Saül Garreta, president del Port de Tarragona, que lloaren l’obra de l’arquitecte.

Un segon acte, introduït per mossèn Josep Queraltó, rector de la parròquia de Sant Salvador dels Pallaresos, que destinà unes paraules a l’arquitecte, donà pas als diferents ajuntaments, entitats i associacions que van fer cadascun d’ells la seva ofrena floral davant de la tomba de l’ arquitecte. L’epíleg a càrrec de la violoncel·lista Anna Pallejà tancà emotivament aquest acte d’homenatge.

Posteriorment, l’Ajuntament dels Pallaresos convidà tots els participants a un petit refrigeri, que es va dur a terme en el pati de la Casa Bofarull, l’obre juliana per excel·lència del poble.