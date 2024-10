Antifrau i Mossos investiguen presumptes irregularitats en contractes a l'Ajuntament d'Altafulla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha obert una investigació per possibles irregularitats en la contractació d'una empresa d'assessorament jurídic ambiental a l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2018 i 2019. Segons ha informat Altafulla Ràdio, el cas implica un suposat fraccionament de contractes i la prolongació d’un contracte menor amb la consultora ‘Sinergia, Energia, Dret i Medi Ambient’, empresa dirigida per Joan Herrera i Joan Ignasi Elena.

Antifrau ha detectat irregularitats en aquesta adjudicació, que s’hauria fraccionat per esquivar el límit econòmic d’aquest tipus de contracte. Tot i això, segons l’informe de l’oficina, no es va poder demostrar favoritisme ni corrupció, tot i que va assenyalar la intervenció de la regidora Montse Castellarnau com a irreglamentària.

En una entrevista amb Altafulla Ràdio, Castellarnau va defensar la seva gestió i va al·legar tenir «la consciència tranquil·la» en relació amb aquest procés. Per la seva banda, l'exalcalde Fèlix Alonso va declinar fer declaracions al respecte.

El cas va passar a mans de la policia judicial dels Mossos d’Esquadra l’octubre de 2023, quan aquests van entrar al consistori per ampliar informació, segons han confirmat els coalcaldes Alba Muntadas i Jordi Molinera. El procés d’investigació es manté actiu i sota secret de sumari. El coalcalde Molinera va expressar el seu descontentament pel fet que l’aleshores alcaldessa Castellarnau no informés la resta de grups polítics sobre la investigació d’Antifrau, la qual, apunta, podria haver afectat les eleccions municipals.

Antifrau va demanar justificacions sobre la necessitat d’aquesta contractació externa i sobre el motiu pel qual es va escollir una empresa de recent creació i sense experiència en aquesta àrea, a més de la intervenció directa de Castellarnau en el procés. La resposta del consistori incloïa documents i justificacions que descrivien la contractació com «una decisió política».