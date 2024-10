El XXXVII Premi de Periodisme Mañé i Flaquer rep 142 treballs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 142 treballs opten a proclamar-se guanyadors d’alguna de les quatre categories de la XXXVII edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer, que es lliurarà el divendres, 22 de novembre, al Pati del Castell de Torredembarra.

El premi està organitzat per l’Ajuntament de Torredembarra i la Demarcació de Tarragona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, amb el patrocini de Repsol, la col·laboració del Port de Tarragona i el suport de la Diputació de Tarragona.

Es tracta d’un dels guardons de periodisme més importants del país, tant per la participació com per la dotació econòmica, de 20.000 euros.

A mitjans de novembre s’anunciaran els finalistes de les diferents categories convocades (Periodisme Camp de Tarragona, Periodisme Turístic, Comunicació Local i Fotoperiodisme Camp de Tarragona), entre els quals el jurat en decidirà els guanyadors, que es donaran a conèixer durant la gala de lliurament de premis.

Treballs per categories

S’han presentat 17 treballs a la categoria Periodisme Camp de Tarragona, dotada amb 8.000 euros i la temàtica de la qual ha de circumscriure’s al Camp de Tarragona en qualsevol dels seus àmbits, admetent candidats provinents de qualsevol indret del món.

Pel que fa a la categoria més consolidada del premi, la de Periodisme Turístic, que compta amb una dotació de 6.000 euros en metàl·lic i el compromís de l’Ajuntament de Torredembarra d’encarregar al guanyador/a un treball periodístic remunerat sobre la vila per ser publicat en un mitjà de comunicació d’àmbit català, s’ha assolit la xifra de 58 propostes de diferents llocs del món i d’un ampli ventall de temàtiques, amb el turisme com a nexe comú.

D’altra banda, 23 treballs seran objecte de deliberació a la categoria de Comunicació Local. La dotació econòmica d’aquest premi és de 3.000 euros i només hi opten periodistes que treballen al Camp de Tarragona, amb propostes de temàtica lliure.

Finalment, la categoria Fotoperiodisme Camp de Tarragona, dotada amb 3.000 euros i que premiarà una imatge vinculada informativament a les comarques del Camp de Tarragona, ha rebut un total de 44 fotografies.

La gala de lliurament del premi tindrà lloc el divendres, 22 de novembre, a les 20.30 hores, al Pati del Castell de Torredembarra i serà retransmesa en directe per TAC12 i Ona La Torre.