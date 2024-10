El TSJC anul·la diversos articles de l’ordenança d’Habitatges d’Ús Turístic de Roda de Berà

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat parcialment el recurs contenciós administratiu interposat contra l’ordenança municipal reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT) de l’Ajuntament de Roda de Berà (Tarragonès). La resolució judicial, dictada 7 d’octubre d’aquest 2024, ha anul·lat diversos articles de l’ordenança que «imposaven restriccions desproporcionades» als propietaris i gestors dels habitatges turístics. Des de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l’Ebre (AAT) han celebrat la decisió judicial i recorden que la demanada s’emmarca en una estratègia més àmplia per garantir que la regulació dels HUT respecti la normativa autonòmica vigent.

Segons recull la resolució que ha tingut accés l’ACN, entre els punts que el tribunal ha impugnat destaquen la limitació del nombre de places als habitatges d’ús turístics a un màxim de quinze, sense regular el règim transitori d’acord amb el Decret 75/2020 o la limitació «subjectiva» sobre el nombre d’habitatges que els grans tenidors poden gestionar dins del municipi. També s’ha anul·lat l’exigència d’una pòlissa de responsabilitat civil; l’obligació de respondre a qualsevol sol·licitud en un termini de 30 minuts, tipificada com a falta greu; la imposició de responsabilitats solidàries entre propietaris i gestors sense especificar clarament els àmbits d’aplicació.

Així mateix, la sentència també anul·la diversos articles relatius al règim sancionador i a les exigències sobre inspeccions, control i comunicació amb les autoritats, perquè en el cas de les inspeccions i control consideren que «s’extralimiten les exigències que només es detallen com a mínim a l’espera d’un pla de verificació de l’habitatge, trencant la seguretat jurídica que l’ordenança persegueix». Pel que fa a la resta d’articles proposa en el recurs, el tribunal els ha desestimat.

Valoració «molt positiva»

El president de l’AAT, Joan Calvet, ha afirmat que és una notícia «molt positiva» per al sector dels HUT. «Aquesta resolució no només protegeix els interessos dels nostres associats, sinó que també estableix un precedent clau per a altres municipis que estan tramitant normatives similars», ha dit. I ha afegit: «No podem permetre que les ordenances locals vagin en contra de la normativa catalana, que ja regula de manera clara i precisa l’activitat dels Habitatges d’Ús Turístic».