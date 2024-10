El Sopar Benèfic permet recaptar 23.455 euros per investigar l’ictus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sopar Benèfic que l’Hotel Olympus Palace 4* de Salou va celebrar el passat 3 d’octubre en favor de la investigació de l’ictus va aconseguir recaptar 23.455 euros, que es destinaran als projectes i estudis que el Grup de Recerca en Neurociències Clíniques duu a terme en aquest camp. Aquest grup el formen investigadors i investigadores de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i de la Unitat d’Ictus dins el Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

A aquest centre hospitalari ingressen cada any unes 400 persones per patir un ictus. D’aquestes, entre 100 i 200 són casos greus i acaben rebent tractaments com la fibronolisi o la trombectomia. Aquest darrer tractament és d’una elevada complexitat i consisteix en l’extracció del trombe (el coàgul que es forma en un vas sanguini en ser taponat i que és causa de l’ictus) mitjançant un catèter.

Representants de l'Hotel Olympus Palace de Salou visiten la Unitat d'Ictus de l'Hospital Joan XXIII.Cedida

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona és el referent per a l’atenció d’aquest tipus de pacients al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre. El Grup de Recerca en Neurociències Clíniques (liderat pel Dr. Xavier Ustrell, cap de Servei de Neurologia) està treballant actualment en dos estudis que tenen com a objectiu ajudar a prevenir l’ictus i fer més efectiva i personalitzada l’atenció mèdica.

Estudis per millorar el tractament de l’ictus

El Dr. Alan Flores i la Dra. Reyes Aguinaco, neuròleg de la Unitat d’Ictus i hematòloga, respectivament, són els investigadors al capdavant de l’estudi. Investiga les característiques del trombe extret per mitjà de la trombectomia dels pacients greus tractats a l’hospital. L’objectiu és recollir dades que els permetin conèixer per què alguns d’aquests es recuperen favorablement de la intervenció i per què d’altres no milloren, per així fer-ne més efectiu el tractament.

L’altre estudi el lidera la investigadora Ylènia Avivar conjuntament amb la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (URLA) i la Unitat de Medicina Vascular i Metabolisme (UVASMET), de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i de la Universitat Rovira i Virgili. Consisteix en identificar altres biomarcadors lipídics (greixos) més enllà del colesterol que afavoreixin l’aparició de l’ictus.

Estudis previs han demostrat que un excés d’aquest tipus de greix al nostre organisme (es dona en pacients d’arterioesclerosi) ajuda a desencadenar l’ictus; l’equip de recerca en Neurociències Clíniques investiga ara si hi ha altres lípids que també juguen un paper clau en aquesta condició mèdica, fet que contribuiria a prevenir futures recaigudes.